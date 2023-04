Die Kleine Zeitung veranstaltet das erste Podcast Festival in Graz – am 13. Mai im Schauspielhaus

Graz (OTS) - Bald gibt’s was auf die Ohren! Beim 1. Podcast Festival der Kleinen Zeitung im Grazer Schauspielhaus wird die wunderbare Welt des Hörens auch live spürbar gemacht. Was hört man dort? True Crime mit dem Kleine Zeitung Podcast „delikt“, Science mit Science Buster Martin Moder, Feminismus, Gesellschaft und natürlich extra viel Entertainment – unter anderem mit Drama Carbonara und vielen mehr.

Es ist nicht nur das erste Podcast Festival im Schauspielhaus Graz, sondern überhaupt das erste Festival dieser Art in Graz: das Kleine Zeitung Podcast Festival. Nach dem Erfolg der „Kleine Zeitung Crime Night“, einem true crime Podcast-Event das vergangenen Oktober stattgefunden hat, wird die Kleine Zeitung am 13. Mai das erste Podcast Festival in Graz veranstalten.

Auf die Besucher:innen wartet eine Auswahl der begehrtesten Podcast-Genres live auf der Bühne: Von true crime über Sex & Beziehung, Science & Gesundheit, aber auch Geschichte und Gesellschaft & Lifestyle wir es zu sehen und zu hören geben.

Mit dabei sind: Pension Schöller – Der Autor, Kabarettist und Fernsehdarsteller Rudi Schöller hat mit seinem Podcast mittlerweile eine der erfolgreichsten Comedy-Shows des Landes.

Investorella – Mit ihrem feministischen Podcast über nachhaltiges Investment bringt Larissa Kravitz den Zuhörer:innen die Börse näher. Drama Carbonara – Seit 2019 lesen Asta, Jasna, Tatjana und Nora aus Heftromanen wie „Mein geheimes Tagebuch“ und begleiten durch eine mit Emotionen gespickte Reise. Martin Moder – Ist Mitglied der Science Busters, die es seit 2021 auch als Podcast gibt. Wissenschaftskommunikation, die Spaß macht.

Frauenfragen – Mari Lang lädt Männer ein, um ihnen Frauenfragen zu stellen: Wie lassen sich Kinder und Karriere vereinbaren? Dabei bleibt stets Raum für Lacher. Geschichten aus der Geschichte – Historiker Richard Hemmer erzählt eine Geschichte aus der Geschichte und überrascht damit nicht nur das Publikum. Miss Gloria Hole – Laut, forsch, extravagant: So würde sich der Südsteirer Christoph Skoff nicht beschreiben. Dafür aber sein zweites Ich: Miss Gloria Hole. fair & female – Im Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung spricht Barbara Haas mit prominenten Meinungsmacher:innen über eine gerechtere Welt. Delikt – David Knes beleuchtet im Kriminalpodcast Verbrechen mit Bezug zur Steiermark oder zu Kärnten und spricht über Hintergründe, die so noch nicht zu lesen waren. Ist das gesund? – Martina Marx geht im Medizinpodcast der Kleinen Zeitung Gesundheitsfragen auf die Spur: Was macht uns krank? Was hält uns fit? Wie beugen wir vor?

Weitere Infos zum Kleine Zeitung Podcast Festival gibt’s hier.

AUF EINEN BLICK

Kleine Zeitung Podcast Festival am 13. Mai 2023

Wann? Ab 13.30 Uhr, Einlass und Akkreditierung bereits ab 12:00 Uhr

Wo? Im Schauspielhaus Graz

Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern ausschließlich zu gewinnen unter: kleinezeitung.at/podcastfestival

Das Line-up des ersten „Kleine Zeitung Podcast Festivals“:

• Pension Schöller

• Investorella Larissa Kravitz

• Drama Carbonara

• Frauenfragen mit Mari Lang

• „Geschichten aus der Geschichte!“ mit Richard Hemmer

• Barbara Haas für „fair & female“ gemeinsam mit Miss Gloria Hole

• David Knes für „delikt – der Kriminalpodcast“

• Martina Marx für „Ist das gesund? – Der Medizinpodcast“ mit Science Buster Martin Moder

