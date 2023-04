Vorteilsclub der Stadt Wien baut Angebotspalette aus

Neue, attraktive Vorteile für Bürger*innen und Wiener Unternehmen

Wien (OTS/RK) - Heute, Dienstag, hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit Martin Schipany, Dienststellenleiter des Stadt Wien - Presse- und Informationsdienstes, im Rahmen einer Pressekonferenz die Neuausrichtung des Vorteilsclubs der Stadt vorgestellt. Seit Beginn des Prozesses Anfang 2022 hat der Vorteilsclub der Stadt Wien für seine derzeit rund 100.000 Mitglieder sein kostenloses Portfolio an Vorteilsangeboten bei etwa 440 Wiener Partnerbetrieben auf 500 erweitert. Die stetig wachsende Palette reicht dabei von Kulinarik über Events, jährlich mehr als 200 Gewinnspielen sowie Familienangeboten im Kultur- und Freizeitbereich. Mitglieder profitieren von Ermäßigungen zwischen 20 und 50 Prozent, was insbesondere in Zeiten der allgemeinen Teuerung von besonderer Bedeutung ist. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Angebote wie beispielsweise den Prater-Montag, den Böhmischen Prater-Mittwoch und den Volkstheater-Sonntag. Interessierte Bürger*innen können sich unter vorteilsclub.wien.at registrieren. „Der Vorteilsclub der Stadt Wien ist eine großartige Möglichkeit, das vielseitige und bunte Freizeitangebot in unserer wunderbaren Stadt kennenzulernen. Davon profitieren sowohl die rund 100.000 Wienerinnen und Wiener, die bereits Clubmitglied sind, als auch die Wiener Wirtschaft. Wie ich zu sagen pflege: eine Wien-Win-Situation“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

WIENER WIRTSCHAFT PROFITITERT VOM VORTEILSCLUB

Neben all den Vorteilen für die Wienerinnen und Wiener wird durch die teilnehmenden Partnerbetriebe auch die Wiener Wirtschaft gestärkt. Aktuell profitieren 440 Betriebe aus Kultur, Sport, Freizeit und Kulinarik vom Vorteilsclub. Sie können in der Kommunikationsvielfalt des Vorteilsclubs ihre jeweiligen Angebote präsentieren und somit ihre Bekanntheit steigern, egal ob über die Stadtzeitung MEIN WIEN, via Social Media, Newsletter oder die Stadt Wien App, die Website aber auch bei Events am Point of Sale. Interessierte Wiener Unternehmen erhalten mehr Informationen unter https://vorteilsclub.wien.at/b2b-kontakt.

VORTEILSCLUB IN BESTEN HÄNDEN

Seit Anfang 2022 übernimmt im Auftrag des Presse- und Informationsdienstes die Stadt Wien Marketing GmbH die Betreuung des Vorteilsclubs. Zu den Hauptaufgaben zählen dabei die Zusammenstellung der vielfältigen und attraktiven Angebote von Events, Vorteilen und Gewinnspielen sowie die Akquise neuer Mitglieder bzw. Partnerbetriebe. „Gemeinsam mit unserem Vertragspartner haben wir den Vorteilsclub der Stadt Wien so weiterentwickelt, dass wir den vielfältigen Interessen der Wiener*innen mit einer Vielzahl von Angeboten begegnen. Gleichzeitig ist der Vorteilsclub auch eine Weiterentwicklung der Wiener Stadtkommunikation, hin zu einem aktiven und cross-medialen Community-Management, um den Menschen die Vorteile, die Wien bietet, noch näher bringen zu können“, so Martin Schipany, Leiter des Presse- und Informationsdienstes der Stadt Wien.

NEUER LOOK & FEEL

Ab sofort präsentiert sich der Vorteilsclub auch in einem neuen Look: Flexibel, dynamisch und frisch lautet das Motto für den neu entwickelten Look & Feel. Das neue Erscheinungsbild erhöht den Wiedererkennungswert und soll auch die Aufmerksamkeit jüngerer Zielgruppen wecken.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Zusätzlich gilt, dass Mitglieder des Vorteilsclubs mit der Stadt Wien App immer up-to-date sind: Sie finden darin einen Überblick über die Gewinnspiele sowie alle Vorteilspartner*innen des Vorteilsclubs und können via Push-Nachrichten darüber informiert werden. Die Teilnahme an Gewinnspielen bzw. das Einlösen von Ermäßigungen funktionieren ebenfalls einfach und direkt über die App.

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Muttenthaler

Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters

Tel.: 01/4000 81857

bernhard.muttenthaler @ wien.gv.at



Andrea Fellner

Öffentlichkeitsarbeiterin

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien

Tel +01/4000 81054

andrea.fellner @ wien.gv.at