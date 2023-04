20. Ausgabe von „VBV im Diskurs“

Führendes österreichisches Nachhaltigkeits-Format feiert Jubiläum

Wien (OTS) - Bei „VBV im Diskurs“ stellt sich die VBV-Gruppe gemeinsam mit der Expertin Gabriele Faber-Wiener und namhaften Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft den brennendsten Fragen der Gegenwart. Die Online-Diskurs-Reihe zählt mittlerweile zu den führenden österreichischen Nachhaltigkeits-Formaten. Bei der 20. Ausgabe bietet sich den ZuseherInnen zum Thema „Transformation der Wirtschaft – Wie kann das gehen?“ am Mittwoch, 26. April 2023, 14:30 - 16:00 Uhr, eine besonders spannende Runde an DiskutantInnen.

„Als wir die Reihe „VBV im Diskurs“ im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen haben, konnten wir den Erfolg und das Interesse der Menschen nur erahnen. Nach mittlerweile 19 Veranstaltungen mit 95 heimischen und internationalen Sprecherinnen und Sprechern bekommen wir laufend Feedback und Anregungen, welche Themen wir noch behandeln sollen. Immer mehr Menschen in unserem Umfeld schätzen den konstruktiven und qualitativ hochwertigen Diskurs rund um das Thema Nachhaltigkeit. Und wir als Nachhaltigkeits-Pionier und Leitbetrieb arbeiten daran, diesem Anspruch auch weiterhin gerecht zu werden“, erklärt Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe.

Top-Besetzung für die 20. Ausgabe

Am Mittwoch, den 26. April 2023, findet die 20. Ausgabe von „VBV im Diskurs“ statt. Dazu wurde ein besonders spannendes Podium zusammengestellt. Zum Thema „Transformation der Wirtschaft – Wie kann das gehen?“ diskutiert Nachhaltigkeitsexpertin Prof. (FH) Gabriele Faber-Wiener (Center for Responsible Management) mit:

Dr. Antje von Dewitz , Geschäftsführerin der nachhaltigen Outdoormarke Vaude

, Geschäftsführerin der nachhaltigen Outdoormarke Vaude Prof.in Dr.in Estelle Herlyn , Wiss. Leiterin des KompetenzCentrums für nachhaltige Entwicklung an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Düsseldorf; Mitglied der Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME

, Wiss. Leiterin des KompetenzCentrums für nachhaltige Entwicklung an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Düsseldorf; Mitglied der Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME Georg Knill , Präsident der Industriellenvereinigung, geschäftsführender Gesellschafter der Knill-Gruppe

, Präsident der Industriellenvereinigung, geschäftsführender Gesellschafter der Knill-Gruppe Mag. Andreas Treichl , Präsident European Forum Alpbach und Aufsichtsratsvorsitzender Erste Stiftung

, Präsident European Forum Alpbach und Aufsichtsratsvorsitzender Erste Stiftung Mag. Andreas Zakostelsky , Generaldirektor VBV-Gruppe, CEO VBV-Vorsorgekasse

, Generaldirektor VBV-Gruppe, CEO VBV-Vorsorgekasse Josef Zotter, Chocolatier und Geschäftsführer der Zotter Schokolade GmbH

Der inhaltliche Schwerpunkt - die Transformation der Wirtschaft, der Wandel in Richtung Nachhaltigkeit - ist das Thema, das sich durch alle bereits 19 Folgen von „VBV im Diskurs“ durchgezogen hat. Diese Transformation ist das erklärte Ziel des Green Deals der EU. Dass dieser Wandel notwendig ist, bestreitet kaum jemand mehr. Die Rufe nach Systeminnovationen sind unüberhörbar. Doch was bedeutet das? Wie kann dieser Wandel funktionieren? Das ist das Kernthema der 20. Folge von „VBV im Diskurs“ am 26. April. Die Anmeldung ist kostenlos unter diesem Link möglich: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lcmKHnjCQtGo1mx-ONpWAg

Qualitativ hochwertiger Diskurs mit klingenden Namen

Schon bislang waren sehr prominente Gäste bei „VBV im Diskurs“ mit dabei. So gab es bereits Grußworte von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Diskutiert haben zum Beispiel Umweltministerin Leonore Gewessler, der Vizepräsident im europäischen Parlament Othmar Karas, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, Chocolatier Josef Zotter, Puls4-Anchorwoman Corinna Milborn, Verbund-CEO Michael Strugl oder dem ehem. Bundeskanzler Christian Kern. Den zahlreichen Zuseherinnen und Zusehern bieten sich stets anspruchsvolle Diskussionen, die auch über YouTube und in redaktionell zusammengefassten E-Books wiedergegeben werden. Details finden sich hier: https://www.vbv.at/nachhaltigkeit/vbv-im-diskurs/

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt VBV-Gruppe:

VBV-Betriebliche Altersvorsorge AG

Mag. Rudolf Greinix, MBA

Leiter Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

Telefon: 0664 8517906

Mail: r.greinix @ vbv.at

www.vbv.at