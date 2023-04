AKH Wien: Online -Terminservice für ambulante Patient*innen

Terminbestätigungen und – erinnerungen mittels SMS Terminbestätigungen und – erinnerungen mittels SMS

Wien (OTS) - Das Universitätsklinikum AKH Wien startet mit 12. April 2023 ein Online-Service für ambulante Patient*innen, das nach einer mehrwöchigen Pilotphase an einer Klinik nun allen Ambulanzen des AKH Wien zur Verfügung steht. Für ambulante Termine von Patient*innen, die im Informationssystem des AKH Wien eingetragen werden, kann nun die Termin­bestätigung sowie die Erinnerung an einen Termin automatisiert per SMS zugesendet werden. Mit dieser neuen Funktion können auch Terminverschiebungen übermittelt werden.

Das Terminservice unterstützt die Patient*innen nicht nur bei der Wahrnehmung ihrer Termine, die SMS-Benachrichtigung gilt gleichzeitig auch als Zutrittsberechtigung in das AKH Wien. Für die Mitarbeiter*innen in den verschiedenen Ambulanzen reduziert sich damit die administrative Tätigkeit bei der Terminvergabe und die Kosten für den Briefversand von Terminbestätigungen entfallen. In der Pilotphase hat bereits etwa die Hälfte der Patient*innen das Terminservice an der ausgewählten Klinik in Anspruch genommen.

Vom neuen Service können jährlich rund 500.000 Patient*innen profitieren, die in den Ambulanzen und Spezialambulanzen des AKH Wien betreut werden und insgesamt rund 1,2 Mio. Mal die Ambulanzen aufsuchen. Voraussetzung für die Terminzusendung mittels SMS ist die Zustimmung der jeweiligen Patient*innen, im Sinne der Datensicherheit werden keine Namen und keine Details zur betreuenden Klinik mitgesendet.

Rückfragen & Kontakt:

Karin Fehringer, MBA

Leiterin Informationszentrum und PR

Universitätsklinikum AKH Wien

Wiener Gesundheitsverbund

Tel.: 01 40400-12160

E-Mail: presse @ akhwien.at

www.akhwien.at/presse