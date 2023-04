„Natur im Garten“ startet am 16. April in die Frühlingssaison

Tipps und Tricks für den grünen Daumen von Karl Ploberger in ORF 2

Wien (OTS) - Karl Ploberger startet am Sonntag, dem 16. April 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit neuen Ausgaben von „Natur im Garten“ in die Frühlingssaison. Er meldet sich aus der „Natur im Garten“-Erlebniswelt auf der „Garten Tulln“ und macht dem Publikum mit vielen spannenden und zwei neuen Garten-Rubriken Lust aufs eigene „Garteln“ und Gestalten.

Neue Rubriken „Gartenfrage der Woche“ und „Gartenlatein“

Gartenfrage der Woche: Ob Einsteiger oder Profi – Gartenfragen haben alle. Karl Ploberger beantwortet die häufigsten Garten- und Pflanzenfragen.

Gartenlatein: Verwirrend kann es werden, wenn man im Zuge der Recherche für die Gartenarbeit auf zu viele Fachvokabeln stößt. Begriffe aus der Gartenwelt erklärt Karl Ploberger deshalb in dieser Rubrik.

Nützliche Aussaattipps, die Blumengärten Hirschstetten und Köstliches aus Gänseblümchen – so startet „Natur im Garten“ am 16. April um 17.30 Uhr in ORF 2 in die neue Saison.

Gartenfrage der Woche: Was ist die Ursache und was kann ich machen, wenn Pflänzchen kurz nach dem Keimen umfallen?

Nachbars Grün – ein Rundgang durch die schönsten Gärten Österreichs:

Die Blumengärten Hirschstetten in Wien geben auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern in unterschiedlichen Themengärten einen Einblick in die vielfältige Blumen- und Pflanzenwelt unserer Erde. Alle sind individuell gestaltet – von länderbezogenen Gärten, wie dem mexikanischen oder dem indischen Garten, über den Bauerngarten bis hin zu einem Urzeitgarten. Rund um den Frühlingsbeginn ist einiges zu tun, um die Anlage in voller Pracht erblühen zu lassen.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner: Bevor es im Gemüsegarten so richtig losgeht, müssen einige Pflanzen vorgezogen werden. Das macht nicht nur Spaß, sondern spart auch viel Geld. Dennoch sollte man einiges beachten, damit sich auch wirklich ein Erfolg einstellt. Karl Ploberger präsentiert die wichtigsten Tipps.

Uschi blüht auf: Bei „Kräuterhexe“ Uschi Zezelitsch dreht sich alles um das Gänseblümchen, die Heilpflanze des Jahres 2023.

Gartenlatein: Kopfsteckling, Mutation und „auf den Stock setzen“ – Was bedeutet das eigentlich genau?

Die Gärtnerinnen: Die Garten Tulln erwacht aus dem Winterschlaf. Es gibt für die Gärtnerinnen einiges zu tun im Wachauer Schaugarten. Wie der Name schon erahnen lässt, wurde dieser Garten bei der Gestaltung von einem der schönsten Flusstäler Europas, der Wachau, inspiriert.

Ab 22. April stehen die neuen Folgen auch jeweils samstags um 15.00 Uhr und dienstags darauf um 12.45 Uhr auf dem Programm von 3sat.

Noch mehr Gartenfreude mit Karl Ploberger im ORF: „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“

Karl Ploberger präsentiert mit „Das Paradies daheim“ am Dienstag, dem 25. April, um 20.15 Uhr in ORF 2 bereits zum vierten Mal „Die schönsten Gärten Österreichs“. Der Pflanzenflüsterer meldet sich diesmal aus den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois und zeigt in zehn Gartenporträts aus ganz Österreich die Vielfalt der grünen Oasen unseres Landes. Das Spektrum reicht von einem verträumten Dornröschengarten über einen Barockgarten mitten auf einem Acker und insektenreiche Naturgärten bis hin zu einem mediterranen Little-Italy-Gartentraum. Angereichert werden die Schaugeschichten durch allerlei Wissenswertes rund um Gartenkultur und Gartenpflege.

