„Dok 1: Vom Ortskaiser zum Buhmann? Österreichs Bürgermeister unter Druck“ mit Lisa Gadenstätter am 12. April in ORF 1

Anschließend „Dok 1: Rettet das Dorf“

Wien (OTS) - Den 2.093 Gemeinden in Österreich steht jeweils ein/e Bürgermeister/in vor – einst ein angesehenes und begehrtes Amt. Heute klagen 56 Prozent über eine immens hohe und immer stärker werdende Belastung. Lisa Gadenstätter macht für „Dok 1: Vom Ortskaiser zum Buhmann? Österreichs Bürgermeister unter Druck“ am Mittwoch, dem 12. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 einen Roadtrip durch Österreichs Gemeinden und geht u. a. diesen Fragen nach: War früher alles besser? Ist es zu viel Verantwortung für zu wenig Lohn? Oder stehen die ehemaligen „Dorfkaiser“ durch die Eskapaden der Bundespolitik als Buhmänner da? Anschließend um 21.05 Uhr zeigt Regisseurin Teresa Distelberger in „Dok 1: Rettet das Dorf“ neue Ideen, um das Dorfleben wieder attraktiv zu gestalten.

„Dok 1: Vom Ortskaiser zum Buhmann? Österreichs Bürgermeister unter Druck“ um 20.15 Uhr

Direkte Anfeindungen und Bedrohungen aus der Bevölkerung, eine überbordende Bürokratie und die Angst vor der Haftbarkeit bei genehmigten Projekten sind nur einige der Undinge, die das Bürgermeister-Amt vermiesen. Lisa Gadenstätter macht für „Dok 1“ einen Roadtrip durch Österreichs Gemeinden: Sie besucht die Bürgermeisterin der kleinsten Gemeinde Österreichs und einen der jüngsten Bürgermeister des Landes, der als DJ auf Events in ganz Österreich auflegt, und spricht mit ihnen über die Freuden und Leiden des Amtes und was sie an ihrer Rolle motiviert und deprimiert. Weiters trifft Lisa Gadenstätter den ehemaligen Lambacher Bürgermeister, der sein Amt vorzeitig an den Nagel hängen musste, da sich die immer stärker werdenden Anfeindungen aus der Bevölkerung lebensbedrohlich auf seine Gesundheit ausgewirkt hatten. Zum Thema Haftung erfährt Lisa Gadenstätter vom Bürgermeister von St. Veit im Pongau, wie er sich bis zum Verwaltungsgerichtshof durchkämpfen musste, um einer Klage und Strafzahlung zu entgehen. Und sie besucht ein Bürgermeister-Seminar vom Österreichischen Gemeindebund, bei dem die Teilnehmer/innen zum Beispiel darin geschult werden, mit Anfeindungen und Shitstorms auf Social Media zurechtzukommen. Begleitet wird Lisa Gadenstätter von Politikwissenschafter Peter Filzmaier, der Erklärungen für die Unterschiede in den Befugnissen, die Nachwuchsprobleme und die nach wie vor niedrige Frauenquote liefert.

„Dok 1: Rettet das Dorf“ um 21.05 Uhr

Die Landflucht stellt das Dorf auf die Probe: Die Jungen ziehen weg, Betriebe müssen schließen, Geschäfte stehen leer. Filmemacherin Teresa Distelberger zeigt neue Perspektiven und Potenziale und erzählt von Menschen mit Ideen zur Wiederbelebung des Dorfes. Um die Praxis der Landärztin zu erhalten, wird die Idee eines Ärztezentrums geboren. Das alte Gasthaus findet neues Leben in einem Co-Working-Space und macht Firmenansiedelungen möglich. Ein Bürgermeister setzt sich erfolgreich für ein belebtes Ortszentrum ein. Eine Nahversorgerin sucht eine Nachfolgerin für ihren Laden, der weit mehr ist als ein Lebensmittelgeschäft. Und eine Direktorin steht für die Erhaltung ihrer Volksschule ein. Sie alle zeigen: Was das Dorf wirklich ausmacht, ist das Miteinander. Das Dorf ist aber auch die Verknüpfung von Arbeit und Leben. Durch Homeoffice und neue Initiativen zu Betriebsgründungen wird das Landleben auch für Jüngere wieder attraktiv, die auf der Suche nach Lebensqualität sind.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at