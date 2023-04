Wiener Gesundheitsverbund startet jetzt Anwerbe-Bonus für Mitarbeiter*innen

Mitarbeiter*innen erhalten ab sofort 1.000 Euro für erfolgreich eingestellte Bekannte

Wien (OTS) - Der Wiener Gesundheitsverbund setzt zahlreiche Recruiting-Maßnahmen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Mit dem Anwerbe-Bonus ist eine weitere dazu gekommen: Nach Klärung letzter organisatorischer Fragen startet nun der Anwerbebonus für Mitarbeiter*innen. Diese erhalten ab sofort eine Leistungsprämie von 1.000 Euro für erfolgreich angeworbene Bekannte.

„Wir freuen uns, dass wir nun mit dem Anwerbe-Bonus starten können“ so Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. „Unsere Mitarbeiter*innen sind unsere authentischsten Fürsprecher*innen. Sie kennen den Wiener Gesundheitsverbund am besten und wissen auch am besten, wer zu uns passt“, erklärt die Generaldirektorin die Hintergründe des Anwerbe-Bonus. Wichtig: Bereits zum Zeitpunkt der Bewerbung muss die Empfehlung bekannt gegeben werden. Klappt es dann mit dem Job, wird nach 6 Monaten der Anwerbe-Bonus mit dem Gehalt ausbezahlt – steuerbegünstigt.

Langfristige Mitarbeiter*innen-Bindung und höhere Identifikation

„Wir rechnen mit positiver Resonanz“, so Kölldorfer-Leitgeb. Denn: „Einmal abgesehen vom Geld hat es für die bestehenden Mitarbeiter*innen auch einen entscheidenden Vorteil: Sie können sich ihre zukünftigen Kolleg*innen mit aussuchen.“ Unternehmen, die das Anwerbe-Modell schon länger implementiert haben, berichten von einer langfristigen Mitarbeiter*innen-Bindung und einer höheren Identifikation mit den Arbeitgeber*innen. Für Kölldorfer-Leitgeb ist das eine logische Konsequenz: „Menschen vertrauen ihren Freund*innen. Gerade wenn es um wichtige Entscheidungen, wie etwa den neuen Job geht. Und wir vertrauen wiederum unseren Mitarbeiter*innen und ihrer Einschätzung.“

„Der Fachkräftemangel beschäftigt derzeit nahezu alle Branchen in Europa. Für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen gilt es, auch neue Wege zu beschreiten“, so Kölldorfer-Leitgeb abschließend.

Links: https://karriere.gesundheitsverbund.at/anwerbebonus/

