40 Jahre NÖ Familienpass: Die Vorteilskarte für Familien feiert Jubiläum

LR Teschl-Hofmeister: Die Angebote wenden sich direkt an unsere Landsleute und sorgen für finanzielle Entlastung bei den Familien

St. Pölten (OTS/NLK) - „Alle Generationen in ihren jeweiligen Lebensphasen bestmöglich zu unterstützen, ist das klare Ziel in der niederösterreichischen Familienpolitik. So ist als eine der Maßnahmen auch der NÖ Familienpass als kostenlose Vorteilskarte für alle Generationen fest im niederösterreichischen Familiengesetz verankert“, betont Familien- und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und weist auf ein besonderes Jubiläumsjahr hin:

„Wir feiern heuer 40 Jahre NÖ Familienpass und ich bin stolz darauf, dass sich diese Karte über die letzten vier Jahrzehnte zu einem starken Partner für alle Mitglieder einer Familie etabliert hat.“

Zeit mit der Familie zu verbringen ist ganz besonders wertvoll – dabei sind Eltern und Erziehungsberechtigte, Großeltern aber auch Tanten und Onkel sowie andere Bezugspersonen des Kindes inbegriffen. Der NÖ Familienpass bietet mit mehr als 550 Partnerbetrieben, die verschiedenste Angebote setzen, Anregungen für gemeinsame Unternehmungen in Niederösterreich und darüber hinaus. Mit den wachsenden Bedürfnissen der Familien wächst auch das Angebot mit dem NÖ Familienpass stetig weiter. So wurde im Sommer 2021 ,Die Digitale NÖ Lernwerkstatt´ ins Leben gerufen, die pro Semester acht Stunden kostenlose Lernbegleitung für schulpflichtige Kinder von Inhaberinnen und Inhabern eines NÖ Familienpasses ermöglicht. Auch die Versicherungsangebote, die in Kooperation mit dem NÖ Familienpass über die Niederösterreichische Versicherung in Anspruch genommen werden können, wurden im Herbst 2022 angepasst: Ein günstiger Unfallschutz für die ganze Familie sowie eine E-Geräte-Versicherung, die besonders attraktiv zum Schutz der ausgegebenen Schul-Laptops ist, können mit dem NÖ Familienpass kostengünstig beantragt werden.

Auf die rund 200.000 aktuellen und auch die künftigen NÖ Familienpass-Besitzerinnen und Besitzer warten das ganze Jubiläumsjahr über besondere Highlights: Den Auftakt setzt die Familienmesse FAMILY+ von 14.-16.04. auf der Messe Tulln. Für Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses gibt es die Tickets zum halben Preis. Am 30.04. wartet am Familienfest im Tierpark Stadt Haag ein tolles Programm sowie vergünstigter Eintritt auf die Familien. Am 21.05. öffnet die Schallaburg ihre Tore zum traditionellen NÖ Familienfest. Ein bunter Programmmix aus Kreativ-, Bewegungs- und Wissensstationen sowie Mitmachkonzerte, Geschichtenerzähler und Theater sorgt für ganztägige Unterhaltung für alle Generationen. Das Familienticket gibt es mit dem NÖ Familienpass um nur 10 Euro. Attraktive Gewinnspiele und besondere Highlight-Aktionen sind im Jubiläumsjahr ebenso fixer Bestandteil des NÖ Familienpass-Angebots.

„Die Angebote des NÖ Familienpasses wenden sich direkt an unsere Landsleute. Sie sollen Familien bei ihren Aktivitäten finanziell entlasten – ob im Schuhgeschäft, beim Frisör, im Schwimmbad oder bei der Urlaubsplanung. Es freut mich sehr, dass wir mehrmals im Jahr neue Angebote sowie auch neue Karteninhaberinnen und -inhaber dazugewinnen“, freut sich Teschl-Hofmeister und betont abschließend:

„Ich lege allen ans Herz, sich für den NÖ Familienpass anzumelden. Die Karte ist kostenlos und bringt jede Menge Vorteile und Ersparnis im täglichen Leben der Familien.“

Alle Angebote finden Sie gebündelt auf www.noe.familienpass.at.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse