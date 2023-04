BMI: Ein Todesopfer am Osterwochenende

Niedrigste Opferzahl am Osterwochenende seit Beginn der Aufzeichnungen – Innenminister dankt Polizistinnen und Polizisten für wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit

Wien (OTS) - Am Osterwochenende von Karfreitag, 7. April 2023, bis Ostermontag, 10. April 2023, kam es im Osterreiseverkehr zu einem Todesopfer. Im Bezirk Leibnitz stieß ein 46-jähriger Rennradfahrer auf einer Vorrangstraße im Kreuzungsbereich mit einem 83-jährigen Fußgänger zusammen, der die Freilandstraße queren wollte. Der Fußgänger verstarb wenig später im Krankenhaus. Mit 2013 ist das die niedrigste Opferzahl an einem Osterwochenende seit Beginn der Aufzeichnungen im Innenministerium im Jahr 1968. „Die Polizistinnen und Polizisten, die am Osterwochenende im Einsatz waren, haben durch die „Aktion Sicher“ wesentlich zur Reduktion der größten Gefahrenquellen im Straßenverkehr beigetragen“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 11. April 2023 in Wien. „Vor allem durch die Präsenz im Rahmen von Schwerpunktaktionen konnte ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden – vielen Dank allen eingesetzten Polizistinnen und Polizisten.“

In den vergangenen drei Jahren kamen jeweils vier Menschen am Osterwochenende im Straßenverkehr ums Leben. Im bisher schlimmsten Jahr 1976 mussten 39 Tote am Osterwochenende beklagt werden. 2004 kamen 17 Menschen zu Ostern im Straßenverkehr ums Leben.

Zwtl.: Ziel der Verkehrsüberwachung

Ziel der verstärkten Verkehrskontrollen der Bundespolizei am Osterwochenende ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit und Schaffung eines Gefahren- und Risikobewusstseins, die Herbeiführung einer nachhaltigen Verhaltensänderung bei Fahrzeuglenkern sowie der Schutz der Verkehrsteilnehmer vor rücksichtslosen Rasern, Dränglern, Alko- oder Drogenlenkern. Das Verkehrsaufkommen am Osterwochenende war witterungsbedingt unterdurchschnittlich, es kam vereinzelt zu Staubildungen auf Transitrouten und Hauptverkehrsstrecken, beispielsweise bei Skigebieten, in Baustellenbereichen und Grenzabschnitten.

Zwtl.: Gesamte Osterwoche

In der gesamten Osterwoche (seit 3. April 2023) kam es zu zwei tödlichen Verkehrsunfällen. Im Burgenland wurde bereits am Donnerstag ein 74-jähriger Pkw-Lenker vom eigenen Fahrzeug überrollt und getötet, nachdem er für Ladetätigkeiten ausgestiegen war.

Zwtl.: Jahresbilanz 2023

Vom 1. Jänner bis 10. April 2023 gab es im österreichischen Straßennetz vorläufig 77 Verkehrstote. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 93, 2021 56, 2020 76 und 2019 80.

