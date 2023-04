TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom Dienstag, 11. April 2023, von Alois Vahrner: "Milliarden, Chaos und Vater Staat"

Innsbruck (OTS) - Bereits die Corona-Krise hat einen zweistelligen Milliardenbetrag des Staates verschlungen, und die Teuerungswelle wird ihrem Namen leider auch diesbezüglich gerecht. Österreich beherrscht den Krisenmodus nur bedingt.





Als 2020 in Norditalien der Corona-Kollaps drohte und viele Covid-Todesopfer auf Militär-Lkw aufgeladen und abtransportiert wurden, hatte Öster­reichs Politik angesichts der sich aufbauenden Pandemie-Welle letztlich keine Alternative, so sie sich nicht selbst in die Luft sprengen wollte: Es kam der erste harte Lockdown – dem dann bis zum Vorjahr noch einige weitere und ein wildes Wechselspiel aus Lockerungen und Verschärfungen bis hin zur höchst umstrittenen Impfpflicht folgen sollten. Und es kam vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem damaligen Finanzminister Gernot Blümel in Sachen Krisenbewältigung der in seinen finanziellen Folgen wohl teuerste Satz, der jemals in Österreich getätigt wurde: „Koste es, was es wolle.“ Ergänzt durch das Versprechen, dass Österreich sogar gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werde.

Eine umfassende Analyse des Corona-Managements soll noch kommen, haben Bund und Länder angekündigt. Der Rechnungshof hat bereits diese Woche seinen Bericht vorgelegt. Abseits des enormen Zeitdrucks, der vielen Unwägbarkeiten und der extremen, auch persönlichen Belastungen für die Verantwortungsträger listeten die Prüfer aber eine ganze Reihe an Problemen und Fehlern auf. Da ging es um Doppelgleisigkeiten, fehlende Abstimmung bzw. Klarheit bei Zuständigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern bis hin zu mangelhafter Datenlage sowie unzureichenden Kontrollen bei Geldflüssen. Und davon gab es reichlich: Fast 48 Mrd. Euro wurden an Hilfen ausbezahlt, pro Kopf doppelt so viel wie in Deutschland oder der Schweiz. Bei der Dichte und Anzahl der Testungen, an denen sich viele auch goldene Nasen verdient haben, hängten wir die Deutschen noch weiter ab.

In Österreich war die Staats-Gläubigkeit immer schon relativ hoch, mit Corona hat sie lichte Höhen erreicht, bei der Bevölkerung wie auch der Wirtschaft. Etliche Betriebe haben dank Staat in der Pandemie sogar besser verdient als vorher.

Nach Covid kamen mit dem Ukraine-Krieg die Energiekrise und die Teuerungswelle. Und wieder schüttet der Staat zweistellige Milliardenbeträge aus, inklusive des Aus der Kalten Progression und verschiedener Zusagen türmen sich die Hilfen auf über 50 Mrd. Euro auf. Vieles macht auch hier Sinn, vor allem Unterstützung für Härtefälle und sozial Schwache. Mit verschiedenen Zuschüssen (und im Übrigen auch der EZB-Geldschwemme der letzten Jahre) wurde und wird aber die Inflation sogar noch angeheizt. Zudem ist wohl jedem klar, dass öffentlichen Hilfen auf Pump (seit Corona in Summe etwa 100 Mrd. Euro!) auch Grenzen gesetzt sind. Vom Zurückzahlen der Milliarden-Schuldenberge redet in diesen Krisenzeiten ohnehin kaum jemand.

