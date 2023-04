ÖAMTC: Staus im Rückreiseverkehr

Unfälle im Karawankentunnel (A11) und der Süd Autobahn (A2)

Wien (OTS) - Am Montagnachmittag kam es an einem sonst recht ruhigen Osterwochenende laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen noch zu Staus im Rückreiseverkehr. Neben den erwarteten Überlastungen in Tirol (A13, B179, B169), Salzburg (A10) und Steiermark (A9) sorgten Unfälle für längere Zeitverluste.

So musste der Karawankentunnel (A11) nach einem Unfall auf slowenischer Seite gegen 15:30 Uhr für etwa eine Stunde gesperrt werden. Noch um 17:30 Uhr staute es sich deshalb etwa fünf Kilometer bei der Einreise zurück, ein Zeitverlust von etwa einer halben Stunde.

Auf der Süd Autobahn (A2) war nach einem Unfall gegen 16:00 Uhr bei Grimmenstein in Fahrtrichtung Wien die Unfallstelle nur schwer passierbar. Etwa 10 Kilometer Stau waren die Folge. Gegen 17:30 Uhr war dieser in Auflösung begriffen.

