FPÖ - Schnedlitz: Bevölkerung zahlt bei Anti-Teuerungspolitik dieser Regierung doppelt drauf!

Österreicher leisten nicht nur Rekord-Steuerabgaben, sondern müssen auch neue Staatsverschuldung abstottern

Wien (OTS) - Kein gutes Zeugnis für die so genannte Anti-Teuerungspolitik der Bundesregierung stellt die „Agenda Austria“ aus. Laut deren Berechnung würden 2023 die Ausgaben des Staates die Steuereinnahmen um 400 Millionen Euro übersteigen. Grund dafür sei, dass durch die Rekordteuerung der Staat für Bauprojekte, Sozialausgaben und Pensionen mehr Geld ausgeben müsse. Die Steuereinnahmen würden das nicht mehr kompensieren. „Damit haben wir es Schwarz auf Weiss: die heimische Bevölkerung zahlt durch diese Politik gleich doppelt drauf. Sie muss nicht nur die Rekord-Steuereinnahmen leisten, sondern auch die Neuverschuldung des Staates abstottern“, befand heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz und erneuerte die freiheitliche Forderung nach einem Senken beziehungsweise gänzlichem Streichen von Verbrauchssteuern auf Energie, Tanken und Lebensmittel, sowie einer echten, gelebten Neutralität.

Seit über einem Jahr dilettiere die schwarz-grüne Regierung bei der Teuerung herum. Die Menschen würden mit Gutschein-Lösungen abgespeist, deren Geldwert meist schon von der Teuerung aufgefressen werde, bevor das Geld auf den Konten der Menschen lande. „Die Almosenpolitik der Regierung führt auch nicht dazu, dass die Inflation sinkt. Das führt dazu, dass die Steuerlast immer weiter zunimmt. Die Inflationsspirale wird so immer weiter angeheizt. Das Ergebnis waren Rekord-Steuereinnahmen in der Höhe von 105,2 Milliarden Euro und eine Inflation, die weit über dem Schnitt der Euro-Länder lag. Jeder intelligente Mensch kann sehen, dass die Politik von Schwarz-Grün gescheitert ist! Es braucht ein sofortiges Umdenken rund um Sanktionen und Energiepolitik, damit Österreich nicht noch weiter gegen die Wand fährt und noch mehr vernichtet wird“, so Schnedlitz.

Echte Entlastung könne es nur durch eine Halbierung oder zeitweise gänzliche Streichung von Steuern auf Energie, Tanken und Lebensmittel geben. Das würde bei den Bürgern sofort ankommen und sie nachhaltig entlasten. „Die Almosen-Politik der Bundesregierung ist der falsche Weg. Wenn das Schwarz-Grün nicht bald einsieht, werden immer mehr Menschen durch die Rekordteuerung in ihrer Existenz gefährdet. So weit darf es nicht kommen. Daher braucht es Neuwahlen, damit die freiheitliche Politik der Hilfe für die Österreicher gestärkt wird“, zeigte sich FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz überzeugt.

