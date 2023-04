Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál lädt zum Töchtertag ein: Letzte Chance für die Anmeldung bis 17. April

Beim Töchtertag am 27. April gibt es Einblick in spannende Berufe – jetzt anmelden!

Wien (OTS) - Es ist bald wieder so weit: Am 27. April 2023 öffnen im Rahmen des Wiener Töchtertags heuer mehr als 250 Betriebe – so viele wie noch nie – in Wien ihre Türen. Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren haben am Wiener Töchtertag die Möglichkeit, in Berufe aus den Bereichen Technik, Naturwissenschaften, IT und Handwerk hineinzuschnuppern und spannende Einblicke in verschiedenste Tätigkeiten zu bekommen.

Die Anmeldung auf www.toechtertag.at läuft noch bis 17. April.



Mehr als 250 Betriebe nehmen heuer am Wiener Töchtertag teil. Praxisnahe Einblicke bekommen die Mädchen in den verschiedensten Unternehmen: Ob als Feuerwehrfrau bei der Berufsfeuerwehr, beim Coding-Workshop in einem jungen IT-Unternehmen, im Austausch mit Mitarbeiterinnen in international tätigen Unternehmen oder bei Aktivitäten in Handwerksbetrieben – am Töchtertag ist für jede etwas dabei!



„Der Wiener Töchtertag bietet Mädchen die großartige Möglichkeit, abseits von überholten Rollenbildern in neue und spannende Berufe hineinzuschnuppern. Wir wollen Mädchen dazu ermutigen, ihren Interessen nachzugehen und ihren eigenen Weg zu suchen. Mir ist es wichtig, Mädchen mitzugeben: Euch stehen alle Chancen offen!“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál, Initiatorin des Wiener Töchtertags.

Töchtertag KIDS für Volksschülerinnen auch heuer

Seit 2022 gibt es für Volksschülerinnen der 3. und 4. Schulstufe den Töchtertag KIDS. Im Rahmen einer Klassenexkursion lernen die Volksschülerinnen in Begleitung ihrer Lehrer*innen ein Unternehmen kennen.

17 Volksschulgruppen mit mehr als 300 Schülerinnen waren 2022 beim ersten Töchtertag KIDS dabei.



Insgesamt waren beim Töchtertag 2022 rund 2.800 Mädchen in 190 Unternehmen dabei.

Countdown für die Online-Anmeldung bis 17. April

Beim Wiener Töchtertag können Mädchen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zwischen 11 und 16 Jahren einige Stunden in einem Unternehmen verbringen. Da es sich um eine schulbezogene Veranstaltung handelt, haben die teilnehmenden Mädchen an diesem Tag schulfrei.

Nur einige spannende Programme:



viadonau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H.: https://www.toechtertag.at/betrieb/viadonau-2/?companypage=0

Erlebe einen spannenden Tag an der Schleuse in Nussdorf

FH Technikum Wien:

https://www.toechtertag.at/betrieb/fh-technikum-wien/?companypage=

Beim Workshop Robolab wird ein kleiner Roboter entworfen und zum Leben erweckt



Cloudflight: https://www.toechtertag.at/betrieb/cmp_70316466546730/?companypage=0;

Tauche ein in die Welt der Programmierung und der künstlichen Intelligenz



Wohnservice Wien GesmbH: https://www.toechtertag.at/betrieb/wohnservice-wien-gesmbh/?companypage=3

Erhalte spannende Einblicke in die IT-Abteilung und die Haustechnik des Wohnservice Wien



Der Wiener Töchtertag

Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Die Teilnahme ist für teilnehmende Schülerinnen und Betriebe kostenlos.

Alle Infos unter: www.toechtertag.at / Schluss

