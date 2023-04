ÖAMTC: Ruhiger Osterreiseverkehr

Schlechtwetter, leichte Verzögerungen in Tirol, Bayern nutzten Feiertag

Wien (OTS) - „Österreichweit gesehen beobachten wir ein für Ostern sehr ruhiges Verkehrsaufkommen“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagvormittag. „Zu leichten Verzögerungen kam es bisher nur in Tirol, konkret auf der Brenner Autobahn (A13) in Fahrtrichtung Süden, im Zillertal vor dem Brettfalltunnel (B169) und vor der Grenzstelle Kiefersfelden (A12) bei der Ausreise.“

Wegen des Schlechtwetters, in weiten Teilen Österreichs kam es zu Regen und Schneefall, fiel für viele der geplante Osterausflug ins Wasser. „Außerdem nutzten deutsche Urlauber und dabei vor allem die Bayern ihren gestrigen Feiertag. Der Aufbruch in Richtung Adria und die Skigebiete erfolgte schon am Donnerstagabend und Freitagnachmittag. Derzeit scheint auch nicht mehr viel nachzukommen“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

Aktuelle Verkehrsinfos:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

