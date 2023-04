FPÖ – Nepp: Hacker und WiGev-Direktorium nach neuem Skandal in der Klinik Favoriten endgültig rücktrittsreif

Wiener ÖVP blockiert seit über einem Jahr Misstrauensantrag gegen unfähigen SPÖ-Gesundheitsstadtrat und damit dessen Ablöse

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert nach dem nächsten Skandal im Wiener Gesundheitswesen – diesmal in der Klinik Favoriten – die sofortige Ablöse von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker sowie dem Direktorium des Wiener Gesundheitsverbundes rund um die Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb, ihren Stellvertreter Wetzlinger und den medizinischem Direktor Binder. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung hat der Primar der Anästhesie bereits nach drei Monaten gekündigt und die Ärzte der Chirurgie, Urologie, Gynäkologie sowie der HNO-Abteilung verweisen auf eine Minderung der OP-Kapazität um mehr als 30 Prozent sowie gravierende Konsequenzen für die Patientenverdorgung. Sie sprechen von einem „Versagen des Personalcontrollings“.



„Hacker und seine unfähigen roten Manager im Gesundheitsverbund haben diese desaströsen Zustände in den Wiener Gemeindespitälern herbeigeführt. Mitverantwortlich ist auch die Wiener ÖVP mit ihrem Obmann Karl Mahrer, Klubobmann Wölbitsch und der Gesundheitssprecherin Korosec, die seit über einem Jahr einen FPÖ-Misstrauensantrag gegen Stadtrat Hacker blockieren und damit seine längst überfällige Ablöse verhindern. Dieser Versagerstadtrat muss den vollen Druck der Opposition spüren, damit sich rasch etwas ändert und endlich fähige Personen an die Spitze des Wiener Gesundheitssystems gelangen“, betont Nepp.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at