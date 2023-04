4GAMECHANGERS proudly presents: Sportfreunde Stiller, Wanda, Mathea, Camo & Krooked feat. Mira Lu Kovacs LIVE on Stage von 15. – 17. Mai

Musikalisches Feuerwerk am 4GAMECHANGERS Festival 2023: ProSiebenSat.1 PULS 4 & ORF holen hochkarätige Headliner sowie aufstrebende Newcomer auf die Bühne

Wien (OTS) - Sie landen einen Nummer 1 Hit nach dem anderen, füllen ganze Arenen und spielen ausverkaufte Konzerte. Von Montag, den 15. Mai bis Mittwoch, den 17. Mai beehren sie nun das 4GAMECHANGERS Festival 2023. ProSiebenSat.1 PULS 4 & der ORF proudly present LIVE ON STAGE: Sportfreunde Stiller, Wanda und Mathea. Egal ob Newcomer oder Bühnen-Routinier – dieses Line-Up und die perfekte Mischung aus Klassik, Pop, Alternative und Electronic Music hat es in sich: Die drei Headliner und weitere Top-Music-Acts sorgen an den drei Festival-Tagen von 15.-17. Mai 2023 live in der MARX Halle Wien und im TV auf PULS 24, im ORF und der Streaming App ZAPPN neben spannenden Star-Gästen wie Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney, den Friedensnobelpreisträgerinnen Jody Williams, Nadia Murad und Shirin Ebadi und vielen mehr für musikalische Highlights.



Liveacts am 4PIONEERS Day (15. Mai 2023)

Den musikalischen 4PIONEERS Day am 15. Mai leitet der 25-jährige Producer aus Wien ARAI ein. Er fusioniert elektronischen Pop mit Indie-Klängen. Ebenso mit dabei ist die 19-jährige Newcomerin Lahra. Von tanzbaren Balladen bis hin zu urbanen Crossovern schafft die Musikerin ein einzigartiges musikalisches Spektrum. Vienna Calling Europe heißt es auch am 15. Mai am 4GAMECHANGERS Festival: Das Musikerinnen-Duo Teya & Salena rockt am 4PIONEERS Day die MARX HALLE in Wien. Mit dem Österreich-Beitrag "Who The Hell Is Edgar?" wollen sie beim Eurovision Song Contest im Mai den Sieg nach Hause holen.



Das große Finale am 4PIONEERS Day macht die legendäre Kultband aus Wien: Wanda. Ganz nach dem Motto ihres Songs „Rocking in Wien“ machen sie am 15. Mai die 4GAMECHANGERS Bühne in der MARX HALLE Wien unsicher. Begleitet von rockigen Indie-Melodien, nimmt sich die Band kein Blatt vor den Mund, ganz in Wiener Manier, und machen mit der extra Portion Amore jeden Auftritt zum ultimativen Erlebnis.



Liveacts am 4FUTURE Day (16. Mai 2023)

CHRISTL begeistert das Publikum nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit den Messages, die die Künstlerin in ihren Texten verpackt. Sie scheut es nicht, ihr Umfeld und sich selbst mit einer kritischen & starken Stimme zu beleuchten. Das beweist sie bereits in ihrer Single „Object Of Desire“, in der CHRISTL den eigenen Erfahrungen mit sexueller Belästigung Ausdruck verleiht. Ebenso mit dabei ist der Kölner Rapper CONNY. Er zählt zu den lyrisch & inhaltlich stärksten Deutschrap-Newcomern. Sein Werk beschäftigt sich mit Geschlechterrollen, Feminismus und kritischer Männlichkeit. Mit „Drake ist auch nicht glücklich“ sorgt er am 4FUTURE Day für ein musikalisches Highlight.



Der 4FUTURE Day bringt auch die Kleinen auf die große Bühne: Bei der neuen Staffel von „The Voice Kids“ in SAT.1 Österreich brachte die heimische Kandidatin Andrea bereits in den Blind Auditions die Coaches zum Staunen. Wie weit ihre Reise geht, ist noch offen. Fix ist, dass sie am 16. Mai nun auch am 4GAMECHANGERS Festival zeigt, welches Gesangstalent in ihr steckt.



Mit Songs wie „Wenn du mich vermisst“, "2x“, „Chaos“ oder „Sanduhr“ ist Mathea vom deutschsprachigen Pop-Himmel nicht mehr wegzudenken. 2021 wurde sie zudem mit dem Amadeus Music Award ausgezeichnet. „Man sieht sich immer zwei Mal“ heißt es nicht bei Mathea und dem 4GAMECHANGERS Festival. Denn am 4FUTURE Day kehrt die heimische Stimmgewalt bereits zum dritten Mal auf die Bühne des internationalen Festivals zurück und sorgt mit ihrem Auftritt für einen krönenden Tagesabschluss.



Liveacts am 4GAMECHANGERS Day (17. Mai 2023)

MOLA bringt Antipop aus München aufs 4GAMECHANGERS Festival. Mit ihrer Musik zieht sie in ihr inneres Chaos und verzichtet auf romantisierende Verklärungen der unbarmherzigen Orientierungslosigkeit. Ebenso mit dabei am letzten Festival-Tag ist Eli Preiss. Die Wiener HipHop & RnB-Newcomerin hat sich in den letzten Jahren eine immer wachsende Fangemeinde aufgebaut. Zuletzt veröffentlichte sie mit „Wein in Wien“ ihre aktuelle Single, die mit über 1 Million Streams zu ihren erfolgreichsten Songs zählt.



Das Wiener Drum’n’Bass-Duo Camo & Krooked – bestehend aus Reinhard Rietsch und Markus Wagner – zählt bereits zu den musikalischen Residents des 4GAMECHANGERS Festivals. Mit ihren Tracks füllen sie die Lücke in der modernen Tanzmusik. Am 17. Mai bringen Camo & Krooked feat Mira Lu Kovacs mit dem gemeinsamen Song „No Way Out“ die MARX HALLE Wien zum Beben.



Seinen Höhepunkt findet das 4GAMECHANGERS Festival 2023 im Auftritt der Sportfreunde Stiller. Bereits vor 27 Jahren wurde die deutsche Rockband gegründet. Heute gelten viele ihrer Hits als wahre Klassiker. Am 17. Mai beehrt das Trio die MARX HALLE Wien und sorgt mit ihrem Set für die Besucher:innen für ein einzigartiges Festival-Erlebnis.



Wieder mit dabei am 4GAMECHANGERS Festival ist das Musik-Ausnahmetalent Nina Sofie. Die Violinistin & Live Loop Artistin wird von 15.-17. Mai täglich mit außergewöhnlichen Klängen auf der Global Stage den Festival-Tag einläuten. Musikalische Untermalung am gesamten 4GAMECHANGERS Gelände bieten zudem Ö3-DJs, sowie die FM4-DJs DJ Molly Pocket, DJ Trishes (FM4 Tribe Vibes) und DJ Kristian Davidek (FM4 Davidecks).



Das 4GAMECHANGERS Festival 2023 von 15. bis 17. Mai LIVE in der MARX HALLE Wien, im TV auf PULS 24, im ORF und der Streaming App ZAPPN

