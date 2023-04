Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 8. April 2023. Von Floo Weißmann. "Netanjahus Kontrollverlust".

Innsbruck (OTS) - In nur hundert Tagen hat Israels Premierminister sein Land in eine tiefe Krise geführt. Zeitgleich eskalieren Konflikte im Inneren und im Äußeren.

Im Nahen Osten, dem Schauplatz der biblischen Oster-Erzählung, überschattet Gewalt die Feierlichkeiten. Palästinensische Extremisten schießen aus dem Gazastreifen und dem Libanon Raketen auf Israel; die israelische Luftwaffe antwortet mit Bomben. Auch in Ostjerusalem, im besetzten Westjordanland und in den Siedlungsgebieten der arabischen Minderheit in Israel brodelt es. In dem täglichen Kleinkrieg kamen allein heuer schon mehr als hundert Menschen ums Leben – so viele wie noch nie in den ersten Monaten des Jahres. Die Angst vor einem größeren Krieg oder einer dritten Intifada (Palästinenseraufstand) geht um.

Der Zeitpunkt der Zuspitzung kommt nicht unerwartet. Heuer fallen das jüdische Pessachfest und der muslimische Ramadan zusammen. Extremisten beider Seiten nützen die religiöse Aufladung dieser Tage routiniert für Provokationen. Doch im Kern geht es nicht um Religion, sondern um einen seit Jahrzehnten ungelösten Territorialkonflikt.

Die rechts-religiöse Regierung in Israel, die heute 100 Tage im Amt ist, hat den Konflikt verschärft. In dieser sitzen Leute, die den Anspruch des jüdischen Volkes auf das gesamte biblische Israel notfalls mit Gewalt durchsetzen wollen. Für die Palästinenser bleibt da kein Platz mehr. Israels neuer Sicherheitsminister etwa wurde in der Vergangenheit wegen Hetze verurteilt. Und der neue Finanzminister meinte kürzlich, dass es so etwas wie Palästinenser gar nicht gibt.

Zugleich hat die Regierung die schwersten innenpolitischen Turbulenzen seit der Staatsgründung ausgelöst. Seit Wochen protestieren Hunderttausende gegen die geplante Justizreform. Sie soll u. a. das Höchstgericht entmachten; danach könnten die Ultrarechten und die Ultrareligiösen in der Regierung die Gesellschaft ungestört nach ihren Vorstellungen umbauen. Das belastet die Wirtschaft sowie die wichtigen Beziehungen zu den USA und der jüdischen Diaspora. Sogar aus dem Militär und dem Sicherheitsapparat kommt offener Widerstand.

Die Hauptverantwortung für diese Entwicklung trägt Premierminister Benjamin Netanjahu. Wegen Korruption angeklagt, wollte er unbedingt zurück an die Regierungsspitze. Der einzige Weg dorthin führte über ein Bündnis mit radikalen Kräften, die ihn seitdem durch die politische Manege führen. Netanjahu hatte sich stets als Garant für Sicherheit und Stabilität vermarktet. Im Ringen um seine persönliche Zukunft setzt er nun die seines Landes aufs Spiel. Auf die überschatteten Osterfeierlichkeiten können noch dunklere Tage folgen.





