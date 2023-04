SPÖ-Termine von 10. April bis 16. April 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 10. April 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Global Parliamentary Forum der Weltbank unter dem Motto “Tough Challenges, Tougher Choices” vom 10. bis 11. April 2023 in Washington, DC teil. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5n9x5ysf

DIENSTAG, 11. April 2023:

18.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltung "Ohne Vielfalt keine Demokratie!" der LGBTIQ-Intergroup des Parlaments nimmt SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner an einer Diskussion teil. Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at (Parlament, Theophil Hansen Lokal 3 und Säulenhalle).

MITTWOCH, 12. April 2023:

16.00 Uhr SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung Verena Nussbaum nimmt an einer Gesprächsrunde im Rahmen der Veranstaltung „30 Jahre Special Olympics Österreich – 30 Jahre voller Emotionen“ teil. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/2th5uakp (Parlament, Nationalratssaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit Armen Avanessian (Philosoph, Literaturwissenschaftler und politischer Theoretiker) zum Thema „Konflikt - Von der Dringlichkeit, die Probleme von morgen schon heute zu lösen“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2p892rus (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 13. April 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Ausschuss der parlamentarischen Versammlung des Europarats für die Wahl der Richter*innen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (CDH) in Paris teil.

18.30 Uhr Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für sozial-ökologisches Wohnen und Zusammenleben 2022. Unter dem Motto „Diskursraum Wohnbau Wien“ diskutieren die Preisträger:innen mit dem Obmann des Österreichischen Verbands Gemeinnütziger Bauvereinigungen Klaus Baringer, der Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Kathrin Gaál und der SPÖ-Bereichssprecherin für Umwelt und Klima Julia Herr. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3nbhvcxd (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Julia Ebner (forscht am Institute for Strategic Dialogue in London sowie am Centre for the Study of Social Cohesion an der Universität von Oxford zu Extremismus) zum Thema „Wie Extremisten die Mitte eroberten. Seit der Corona-Pandemie und dem Sturm auf das US-Kapitol ist Radikalisierung zum Massenphänomen geworden“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2p8jwxcs (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 14. April 2023:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesrats-Sitzungssaal).

(Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/