Schallmeiner/Grüne zum Weltgesundheitstag: Zugang zur flächendeckenden Gesundheitsversorgung für alle sicher stellen

Wien (OTS) - Die Grünen stellen einmal mehr den Gesundheitszugang für die Allgemeinheit in den Mittelpunkt des heurigen Weltgesundheitstags. „Es geht um mehr als nur die Frage einer Zweiklassenmedizin, bei der das eigene Einkommen entscheidet, ob man sich die ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen oder psychologische bzw. psychotherapeutische Angebote leisten kann. Es geht auch um die Versorgungssicherheit für den ländlichen Raum. Nur wenn wir ein gut ausgebautes Netzwerk an Angeboten im ganzen Land schaffen und dieses langfristig absichern, haben wir unsere Aufgabe erfüllt“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.



Mit den Erleichterungen bei der Gründung von Primärversorgungseinheiten (PVE) setzt Gesundheitsminister Johannes Rauch einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung um. Eine PVE ist nicht nur ein Zentrum an einer Stelle, sondern auch ein Netzwerk mit Außenstellen und damit gerade im ländlichen, dünn besiedelten Raum eine gute Lösung. Auch der Ausbau des Projekts Community Nurses ist eine Form der Unterstützung für Betroffene in der Pflege und der Prävention. Schallmeiner appelliert daher an alle am Finanzausgleich (FAG) beteiligten Stakeholder, dieses Projekt von vornherein außer Streit zu stellen, bundesweit auszubauen und langfristig abzusichern.



Ebenfalls ein besonderes Augenmerk will Schallmeiner auf eine bessere Planung im Gesundheitswesen legen: „Zu einer besseren, vorausschauenden und vor allem bedarfsorientierten Planung gehört ein modernes, datenschutzrechtlich sauberes Datenmanagement. Dafür braucht es eine durchgängige Diagnosecodierung im niedergelassenen Bereich, ohne Lücken, so wie das jetzt bereits bei PVE, Ambulatorien und in den Spitälern der Fall ist. Ohne diese Daten wird auch weiterhin die dringend nötige Bedarfsplanung im Gesundheitswesen zu ungenau sein. Dabei darf der Datenschutz auch niemals ausgehöhlt oder in Frage gestellt werden. Dass dies möglich ist, zeigen uns die skandinavischen Länder, die uns hier einmal mehr Vorbild sein sollten.“



Genauso sollte Skandinavien aus Sicht des Gesundheitssprechers der Grünen in Fragen des Berufsrechts und der Kompetenzverteilung zwischen den Berufsgruppen Vorbild sein: „Wenn wir eine gut funktionierende, niederschwellig zugängliche Versorgung haben wollen, dann müssen wir auch die Mitarbeiter:innen entsprechend ihrer Qualifikationen einsetzen. Gerade die Mitarbeiter:innen im nicht-ärztlichen Bereich sind top qualifiziert, dürfen dann aber in der Praxis vieles von dem, was sie können, nicht anwenden. Andere Länder sind hier weiter. Mir ist klar, dass dies in Österreich angesichts der Interessen der Ärztekammer ein noch sehr dickes Brett ist, das es zu bohren gilt, aber wir Grüne sind solche dicken Bretter gewohnt.“



Einmal mehr weisen die Grünen auf die Notwendigkeit des Ausbaus von Präventionsangeboten hin. „Prävention beginnt von Kindesbeinen an. Gesundheitskompetenz muss bereits im letzten für alle Kinder verpflichtenden Kindergartenjahr einfließen. Eine gesunde Jause oder das Bewusstsein für Bewegung im Alltag sind niederschwellige und einfach zu vermittelnde präventiv wirkende Aspekte eines gesunden Lebens. Wir brauchen aber insgesamt ein Leben lang mehr Augenmerk auf den Präventionsaspekt. Hier sind alle Stakeholder gefordert mehr auf den Boden zu bringen als bisher.“

