„Bürgeranwalt“ über Kritik an Verkehrsinsel

Kritik an Verkehrsinsel – ist beim Straßenumbau in Wiener Neudorf etwas schiefgegangen?

Voriges Jahr hat die Gemeinde eine Umgestaltung der Straße vorgenommen, in der das Haus von Herrn E. steht. Vor dem Eingang befindet sich jetzt eine Blumeninsel, die seine Einfahrt behindert. Der 89-Jährige versteht nicht, warum die Gemeinde anders gebaut hat, als ihm in Aussicht gestellt wurde. Er und sein Sohn haben sich deswegen an Volksanwältin Gaby Schwarz gewandt.

Kampf um eine Wiese – wird eine Freifläche im Siedlungsgebiet von Deutsch-Wagram verbaut?

Anrainer in Helmahof, einem Ortsteil von Deutsch-Wagram in Niederösterreich, wehren sich gegen den geplanten Bau eines Kindergartens. Dadurch würde eine große Grünfläche in der Siedlung verloren gehen. Die Anrainer/innen regen den Bau an anderer Stelle an und haben die Volksanwaltschaft eingeschaltet.

Zerstörtes Kunstwerk – was kostet es, wenn man einen ausgestellten Spind kaputt macht?

Bei einem Besuch im Wiener Künstlerhaus Anfang Jänner hat Herr S. ein modernes Kunstobjekt beschädigt. Er hat sich in den dort ausgestellten „Spind für Döbling“ gezwängt und ist damit umgefallen. Das Kunstwerk, ein Metallspind mit Holzaufbau, war kaputt. Was muss Herr S. an Schadenersatz zahlen? Hätte das Künstlerhaus das Kunstwerk besser sichern müssen?

