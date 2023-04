DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Désirée Nosbusch und Micky Beisenherz am 11. April um 22.00 Uhr in ORF 1

Danach um 23.00 Uhr: Neue Folge „Pratersterne“

Wien (OTS) - TV-Koryphäen unter sich! Stermann und Grissemann haben in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 11. April 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 Moderatorin und Schauspielerin Désirée Nosbusch und TV-Autor und Moderator Micky Beisenherz eingeladen. Désirée Nosbusch spricht über ihr Regiedebüt und ihre neue Rolle, Micky Beisenherz über seinen erfolgreichen Podcast und seine Talkshow. Anschließend um 23.00 Uhr erleuchten die „Pratersterne“ wieder „DIE.NACHT“. Gastgeber Hosea Ratschiller heißt Clemens Maria Schreiner, Michaela Obertscheider, Josef Jöchl und Anna Mabo auf der Stand-up-Bühne im Wiener Fluc willkommen. Anschließend gibt es um 23.30 Uhr ein Dacapo mit der „Sendung ohne Namen“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Désirée Nosbusch ist eine Meisterin sämtlicher Disziplinen vor und hinter der Kamera. Sie wurde für ihre Rollen in der RTL+/ORF-Fernsehserie „Sisi“ und im zweiteiligen Fernsehfilm „Süßer Rausch“ für die „ROMY 2023“ nominiert. Mit ihrem hochkarätig besetzten Regiedebüt „Poison“ behauptet sich die 58-Jährige erstmals auch hinter der Kamera. Vielen ist Désirée Nosbusch auch als jugendliche Moderatorin im Radio und Fernsehen in Erinnerung. Im Talk mit Stermann und Grissemann spricht sie unter anderem über ihre Rolle in der neuen ZDF-Krimireihe „Conti“ und erinnert sich an kleine und große Fernsehmomente.

Für große Fernsehmomente hat auch Micky Beisenherz schon gesorgt – er hat die erfolgreichsten deutschen TV-Formate der letzten Jahre entweder geschrieben, kommentiert oder moderiert. Der ehemalige Gagschreiber und TV-Autor hat unter anderem für das „Dschungelcamp“, „Late Night Berlin“, „extra 3“ und die „heute-show“ geschrieben. Er moderiert im deutschen Fernsehen u. a. die nach ihm benannte Talkshow „#beisenherz“ und sein Podcast „Apokalypse und Filterkaffee“ hat einen Fixplatz in den deutschen Podcast-Charts. Im Talk verrät der Moderator und Twitterstar seine Tipps für Stermann und Grissemann.

Die Schlussnummer kommt dieses Mal von den Amadeus-Nominierten Mira Lu Kovacs und Clemens Wenger.

„Pratersterne“ um 23.00 Uhr

Gastgeber Hosea Ratschiller begrüßt zum großen Abend der Kleinkunst folgende Gäste: „Fakt oder Fake“-Mastermind Clemens Maria Schreiner verströmt zum Auftakt Partyfeeling. Die Rednerin, Autorin, Regisseurin, Liedermacherin und Schauspielerin Michaela Obertscheider erklärt, warum sie als „ältestes Nachwuchstalent“ von ihren „Jüngern“ so elegant, sympathisch, nahbar und humorvoll gesehen wird. Der Begründer des „Politically Correct Comedy Club“ Josef Jöchl gibt eine Kostprobe seines Humors, der darauf abzielt, keine Minderheiten zu treffen. Die junge Künstlerin und gelernte Theaterregisseurin Anna Mabo ist mit dem Lied vom traurigsten Witz der Welt der krönende Abschluss der Sendung.

