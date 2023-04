SPÖ-Bayr zu Weltgesundheitstag: Fast ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten

Der diesjährige Weltgesundheitstag am 7. April steht unter dem Motto „Gesundheit für alle“

Wien (OTS/SK) - „Das Recht auf Gesundheit ist ein grundlegendes Menschenrecht. Dennoch hat fast ein Drittel der Weltbevölkerung keinen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten. Gesundheitssysteme lassen vor allem Frauen und Mädchen, Arme und Unterdrückte im Stich“ kritisiert Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April. ****

„Die COVID-19-Pandemie sowie humanitäre und Klimakrisen, Kriege und unser völlig entfesseltes Wirtschaftssystem haben Ungerechtigkeiten und die klaffenden Lücken in der weltweiten Gesundheitsversorgung noch deutlicher gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Staats- und Regierungschefs Maßnahmen ergreifen und die Gesellschaft sie zur Verantwortung zieht“, so Bayr.

Vor 75 Jahren, nach dem tödlichsten Krieg in der Geschichte der Menschheit, wurde die Weltgesundheitsorganisation gegründet. „Die Nationen der Welt haben damit anerkannt, dass Gesundheit nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht ist, sondern auch eine Voraussetzung für Frieden und Sicherheit. Auch die kommenden großen Herausforderungen können wir nur mit globaler Zusammenarbeit bewältigen“, so Bayr.

Die Gesundheitssysteme lassen besonders Frauen und Mädchen im Stich. Laut Weltgesundheitsorganisation stirbt alle zwei Minuten eine Frau aufgrund einer Schwangerschaft oder Geburt. Weltweit fehlen etwa 900.000 Hebammen, obwohl sie eine wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen. Schätzungsweise 257 Millionen Frauen, die eine Schwangerschaft vermeiden wollen, verwenden keine sicheren und modernen Verhütungsmethoden. „Sexuelle und reproduktive Gesundheit muss unhinterfragter Bestandteil jedes Gesundheitssystems sein. Es darf nicht sein, dass Staaten ausgerechnet hier versagen!“, so die Abgeordnete, die auch Präsidentin des europäischen parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte ist, abschließend. (Schluss) up

