Orchester „Vienna Royal Philharmonic“ im Amtshaus 11

Anmeldungen für 18.4.: viennaroyalphilharmonic@gmail.com

Wien (OTS/RK) - In Kooperation mit dem Kultur-Verein „Vienna Royal Philharmonic“ laden die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Simmering zu einer Konzert-Veranstaltung am Dienstag, 18. April, ab 18.00 Uhr, im Amtshaus Simmering (11., Enkplatz 2) ein. Im dortigen Festsaal trägt das Ensemble „Vienna Royal Philharmonic“ bewegende Stücke aus früherer Zeit vor. Durch das Programm führt der Dirigent, Cellist, Komponist und Musik-Forscher Peter Illavsky. Museumsleiterin Petra Leban spricht über die aus Simmering stammende Opernsängerin Antonie Schläger (1859 – 1910). Der Eintritt zum Konzert mit dem Titel „Frühlingsgrüße“ ist gratis. Spenden sind trotzdem willkommen. Anmeldungen via E-Mail: viennaroyalphilharmonic@gmail.com.

Auskünfte über das Bezirksmuseum Simmering (Öffnungsstunden, Bezirksgeschichte-Sammlung, Sonder-Ausstellungen, etc.) gibt die Direktorin, Petra Leban, unter der Telefonnummer 4000/11 127. Überdies ist die Volksbildnerin via E-Mail erreichbar: bm1110@bezirksmuseum.at.

Orchester „Vienna Royal Philharmonic“:

https://viennaroyalphilharmonic.com

Opernsängerin Antonie Schläger:

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Antonie_Schläger

Veranstaltungen im 11. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

