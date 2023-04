Arzneimittel als wertvolle Beiträge zur globalen Gesundheit

Medikamente helfen, die Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern und die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Arzneimittel sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Medizin und ein wesentliches Instrument zur Verbesserung der Gesundheit. Sie sind nicht nur dazu in der Lage, akute Erkrankungen zu heilen, sondern können auch langfristig dazu beitragen, die Gesundheit von Menschen zu erhalten und das Leben von Menschen mit chronischen Erkrankungen zu erleichtern. Durch die stetige Entwicklung neuer Therapien und die Verbesserung von bewährten Produkten haben wir heute im Kampf gegen Krankheiten ein ganzes Arsenal an Arzneimitteln zur Verfügung Mag. Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG

Im Laufe der Geschichte gab es eine Vielzahl an Meilensteinen in der Medikamentenentwicklung. Besonders erfreulich ist es, wenn Forschungsfortschritte dazu beitragen können, tödliche Erkrankungen zu heilen oder zu chronischen Krankheitsbildern abzumildern. Der Nutzen, den pharmazeutische Produkte im Kampf gegen Krankheiten stiften, geht dabei weit über die Gesundheit der Patientinnen und Patienten hinaus. Erhöhen Medikamente die Lebensqualität von kranken Menschen und machen sie in weiterer Folge wieder mobil oder arbeitsfähig, ergeben sich dadurch auch positive Effekte für Angehörige, Ärzteschaft, Pflegekräfte, den Arbeitsmarkt und die Volkswirtschaft.

Dazu Herzog: „Durch den Einsatz von Medikamenten können Todesfälle und lange Krankenhausaufenthalte reduziert werden, wodurch die Ressourcen des Gesundheitssystems wiederum für andere Fälle frei werden. Allerdings ist das nur dann möglich, wenn Betroffene die entsprechenden Therapien auch erhalten. Restriktive Preis- und Erstattungssysteme sind hier wenig förderlich. Daher ist es wichtig, dass beispielsweise nicht nur der Preis eines Medikamentes im Fokus steht, wenn es um Erstattungsfragen geht, sondern stets auch der Nutzen, den das Medikament generiert.“

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand April 2023), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

