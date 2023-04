SPÖ-Bayr zu Internationalem Tag der Roma: Stärkung durch Repräsentanz und Kampf gegen Antiziganismus

Wien (OTS/SK) - „Rom*nja und Sinti*zze sind die größte ethnische Minderheit in Europa. Ihre Situation ist teilweise von großer Armut, Vorurteilen und Marginalisierung geprägt“, stellt Petra Bayr, Nationalratsabgeordnete und Generalberichterstatterin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für die Bekämpfung von Rassismus und Intoleranz, anlässlich des internationalen Tages der Roma am 8. April fest. ****

Nach Schätzungen des Romano Centro liegt die Zahl der Rom*nja in Österreich heute zwischen 30.000 und 150.000 Personen.

„Wir müssen vehement gegen antiziganistische Einstellungen und Vorurteile auftreten. Die Bilder, die wir über Filme oder andere Medien zu sehen bekommen, sind oft sehr klischeehaft. Das hat mit der heutigen Lebensweise von Roma und Romnja wenig zu tun. Ebenso wichtig ist eine verstärkte Repräsentanz von Rom*nja in Politik, Verwaltung, Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Die aktive Förderung der Selbstorganisation und Selbstvertretung der Rom*nja und Sinti*zze sind zentral, um ihre Anliegen effektiv in der Gesellschaft vertreten zu können“, fordert Bayr abschließend. (Schluss) up

