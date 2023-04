"Österreich-Bild am Feiertag": Die neue Kur – "Gesundheitsvorsorge Aktiv" in Bad Tatzmannsdorf

Eine Produktion aus dem Landesstudio Burgenland am Montag, dem 10. April 2023, 18.25 Uhr, ORF 2

Eisenstadt (OTS) - Vor fünf Jahren wurde im Traditionskurort Bad Tatzmannsdorf ein Pilotprojekt gestartet. Gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt wurde das Konzept der "Gesundheitsvorsorge Aktiv" entwickelt. Die Idee dahinter: nicht erst dann eine Kur zu absolvieren, wenn es bereits Beschwerden gibt, sondern pro aktiv etwas für den Bewegungsapparat, oder aber auch für die mentale Gesundheit zu tun.

Unter dem Titel "Die neue Kur – 'Gesundheitsvorsorge Aktiv' in Bad Tatzmannsdorf" berichten Gestalter Andreas Riedl und Kameramann Max Pehm in einem "Österreich-Bild am Feiertag" am Montag, dem 10. April 2023, um 18.25 Uhr in ORF 2 über "die neue Kur".

Ärzte, Physiotherapeuten und Psychologen haben gemeinsam ein bedarfsorientiertes Programm ausgearbeitet, das inzwischen in zahlreichen Gesundheitseinrichtungen in ganz Österreich angeboten wird. Das Konzept hat sich mittlerweile bewährt. Die klassische Kur mit ihren passiven Anwendungen kommt zwar auch noch zur Anwendung, aber der Großteil der Gäste in Bad Tatzmannsdorf sorgt nun aktiv vor, bevor Schmerzen und Beschwerden, vor allem im Bewegungsapparat, chronisch werden. Sie bekommen ein individuell für ihre Bedürfnisse abgestimmtes Programm, das es ihnen auch nach dem dreiwöchigen Aufenthalt ermöglicht, im Alltag fit und beweglich zu bleiben. Allein im vergangenen Jahr wurden von der Pensionsversicherungsanstalt österreichweit 60.000 Anträge für eine "Gesundheitsvorsorge Aktiv" genehmigt.

