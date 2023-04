Forum Katholischer Erwachsenenbildung zum Weltgesundheitstag

Katholische Senior*innenbildung trainiert Körper, Geist und Seele

Wien (OTS) - „Lebensbegleitendes Lernen kann zur Bewältigung von Veränderungen, Erhaltung der Gesundheit und Eigenständigkeit sowie zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit beitragen“ , hält Maria Otruba, Leiterin des Geschäftsfeldes SelbA Oberösterreich im Forum Katholischer Erwachsenenbildung, anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April 2023 fest.

Wie wichtig Erwachsenenbildung (auch) in der nachberuflichen Lebensphase ist, haben die Mitgliedseinrichtungen des Forums Katholischer Erwachsenenbildung schon lange erkannt und bieten österreichweit, bis in die kleinsten Regionen, Bildungsangebote für ältere Personen in Kleingruppen.

Und das sowohl für die kognitive, als auch soziale und physische Gesundheit.



SelbA – Selbständig und Aktiv



Das im Jahre 2000 gegründete Trainingsprogramm SelbA (Selbständig und Aktiv), ein Geschäftsfeld des Katholischen Bildungswerks Oberösterreich, ist dafür ein gutes Beispiel. Dass es auf körperlicher, spiritueller und geistiger Ebene stärkt, bestätigen auch die Zahlen in der Gesundheitsforschung. Das Programm, das derzeit in 317 aktiven Gruppen in ganz Oberösterreich durchgeführt wird, umfasst Gehirn-, Kompetenz- und Bewegungstraining. „Sie würden staunen, wie anspruchsvoll unsere Übungen sind“ , bemerkt Maria Otruba, Leiterin von SelbA OÖ, nicht ohne Stolz.



Erwachsenenbildung ist für ältere Menschen mehr als nur Zeitvertreib



In den Kleingruppen geht es dabei um viel mehr als nur um Zeitvertreib. Soziale Teilhabe, freudvolle und herausfordernde Aufgaben, den Körper in Bewegung zu halten und sich mit anderen über Lebensthemen auszutauschen sind ganz essentielle Bestandteile und zeichnen das Angebot für viele Teilnehmende aus.

So auch für Frau Z., die bereits von Anfang an in ihrer Trainingsgruppe aktiv war und selbst in Corona Zeiten etwa durch Anrufe Teil der SelbA-Gruppe blieb. Als dann nach längerem Krankenhausaufenthalt und schließlich der Einweisung in ein Pflegeheim, die Lebensfreude von Frau Z. zu schwinden begann, waren es die jahrelangen Erfahrungen aus der SelbA-Gruppe, die ihr Glück und Zufriedenheit zurückbrachten. „Nach Wochen der Verzweiflung, kamen wir auf die Idee mit den SelbA Übungen anzufangen, einmal ein Lied, einmal eine Denkaufgabe, einmal ein Schüttelreim. Und siehe da, Mama blühte wieder auf. Manchmal nur in diesen kleinen Momenten, aber die Übungen die sie seit über 20 Jahren wöchentlich begleiteten, brachten ihre Lebensgeister zurück“, erzählt ihre Tochter glücklich.



Senior*innenbildung im Forum Katholischer Erwachsenenbildung



Senior*innenbildung hat im Forum Katholischer Erwachsenenbildung bereits eine lange Tradition und ist unter unterschiedlichen Marken – „LIMA - Lebensqualität im Alter“, „SelbA - Selbständig und Aktiv“, „Mitten im Leben“, „alt jung sein“, „Aktiv im Alter“ – fixer Bestandteil seines Bildungsangebots. Derzeit werden rund 80 Ausbildungen für Trainer*innen in der Senior*innenbildung in ganz Österreich angeboten.

Spezielles Augenmerk wird dabei auf folgende Themen gelegt: Bewusste und selbstbestimmte Lebensgestaltung, lebenslange bzw. lebensbegleitende Bildung, Lebensqualität im Alter und intergenerationelles Lernen.

Im Forum Katholischer Erwachsenenbildung engagieren sich rund 650 Hauptamtliche und 11.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 70 kirchlichen Bildungseinrichtungen für eine zeitgemäße, kirchliche Erwachsenenbildung in ganz Österreich. Infos: www.forumkeb.at

