Wintergeschäft im Wandel: der Trend zu Bikes steigt auch im Winter

Ohlsdorf (OTS) - Trotz der milden Temperaturen und der geringen Schneelage verzeichnen die SPORT 2000 Händler:innen ein positives Ergebnis im diesjährigen Wintergeschäft. Der erhoffte Neuschnee und die kalten Temperaturen kamen erst zum Saisonende, sorgten aber für Skivergnügen während den Osterferien. Die Begeisterung insbesondere für alpines Skifahren war während der gesamten Saison groß. Das spiegelt sich auch in den Verkaufs- und Verleihzahlen der SPORT 2000 Händler:innen wider. „ Rückmeldungen unserer Händler:innen zeigen, dass Equipment für den alpinen Skisport besonders gefragt war. Dabei zeichnet sich ein klarer Trend zu qualitativ hochwertiger Ski Ausrüstung ab. Immer mehr Österreicher:innen setzen auf die Vorteile von Leihausrüstung. Den Großteil des Leihgeschäfts machen aber nach wie vor Tourist:innen aus “, so Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, über das alpine Wintergeschäft 2022/23. Unter mangelndem Schnee litten hingegen Segmente wie Tourengehen, Langlaufen und Schneeschuhwanderungen. „ Wir rechnen damit, dass Tourengehen weiterhin ein fixer und wichtiger Bestandteil im Wintersport bleibt. Die Entwicklung ist allerdings stark von der Schnee- und Wetterlage abhängig “, so Schwarting. Während im Westen die Nachfrage nach Wintersportequipment groß war, erzielten manche Händler:innen aus Ostösterreich in den Wintermonaten mehr Umsatz im Bikebereich als im Skibereich. „ Das Angebot passt sich immer individueller der Nachfrage an “, so Schwarting. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3ZQrmuu

