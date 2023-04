6 Jahre Gesundheitshotline 1450: 17,7 Millionen Anrufe bisher

Seit 2017 rund um die Uhr für die Gesundheit im Einsatz

Wien (OTS) - Die Gesundheitsberatung 1450 feiert heute ihr sechsjähriges Bestehen. Sie hat seit dem Start am 7. April 2017 rund 17,7 Millionen Anrufe entgegengenommen. Davon entfielen 97% auf die vergangenen drei Jahre der Pandemie. Die gemeinsame Hotline von Bund, Ländern und Sozialversicherungen dient als Wegweiser in Gesundheitsfragen und entlastet damit ambulante und stationäre Angebote. Für Gesundheitsminister Johannes Rauch ist die Gesundheitsberatung 1450 “ein Vorzeigeprojekt, das in Zukunft wieder stärker als erste Anlaufstelle in Gesundheitsfragen wahrgenommen werden soll”. ***

Am 7. April 2017, dem Weltgesundheitstag, startete die Pilotphase des telefonischen Beratungsservices. Seit November 2019 ist die Hotline österreichweit verfügbar. Im März 2020 wurde sie von der Bundesregierung als erste Anlaufstelle bei Verdacht auf eine Corona-Erkrankung und für Fragen zu Corona festgelegt. In der Hochphase der Pandemie im Jahr 2021 bewältigten die Mitarbeiter:innen durchschnittlich fast 21.000 Anrufe pro Tag. Im Spitzenmonat, November 2021, waren es mehr als 70.000 pro Tag. Derzeit holen sich täglich rund 3.100 Personen telefonisch Informationen bei 1450.

Während die Zahl der Anrufe zu Corona-Themen in der Pandemie explodierte, entwickelte sich die Gesundheitsberatung kontinuierlich: Sie stieg von 10.3000 Gesundheitsberatungen im Jahr 2021 auf 17.400 Gesundheitsberatungen im vergangenen Jahr. Die drei häufigsten Themen abseits von Corona waren Bauchschmerzen, Erbrechen und Schwindel. Auch Fragen zu Öffnungszeiten von Ärztinnen und Ärzten oder Apotheken werden häufig beantwortet.

„Während der Pandemie war 1450 für die Bevölkerung die wichtigste Anlaufstelle für Auskünfte zum Coronavirus und erreichte so eine große Bekanntheit. In Zukunft wird wieder die Gesundheitsberatung im Vordergrund stehen. 1450 soll als erste Anlaufstelle in sämtlichen medizinischen Fragen eine rasche Orientierung ermöglichen und damit auch Notrufdienste und Spitalsambulanzen entlasten“, erklärt Gesundheitsminister Johannes Rauch.

Die Gesundheitsberatung 1450 ist rund um die Uhr erreichbar. Das Team arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung. So wurde im September 2022 der Apothekennotruf integriert.







Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

pressesprecher @ sozialministerium.at

sozialministerium.at