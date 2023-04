Nahversorgung in Not - immer weniger Bäcker am Land

St. Pölten (OTS) - In Österreich haben in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 25 Bäckereien pro Jahr geschlossen. Vor allem am Land ein Problem in der Nahversorgung. Wir bringen eine Reportage am Beispiel einer Bäckerei in Willendorf am Steinfelde in Niederösterreich. Auch ihr droht das Aus, weil der Bäckermeister in Pension geht und noch kein Nachfolger gefunden wurde. Zwei Filialen in Willendorf und in Puchberg am Schneeberg sind betroffen. Arbeitsplätze gehen verloren.

Die Gründe für die Entwicklung sind vielschichtig. Nach Ansicht von Bäcker-Innungsmeister Josef Schroth mangelt es nicht an Bäckerinnen und Bäckern, aber die zunehmend unternehmerischen Aufgaben sind eine Hemmschwelle. Hier sieht er allerdings auch die Chance, Quereinsteiger als Bäckerei-Betreiber zu gewinnen.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 15. April:

*Zwischen Most und Himmel

Die Birnbaumblüte hüllt das Mostviertel in Niederösterreich jedes Jahr im April in ein sanftes Weiß. „Land und Leute“ macht eine Reise zu Mostbauern, Picknick und spektakulären Ausblicken in der Landschaft.

*Weinbau auf den Spuren der Römer

Die Römerweinstraße in der Oststeiermark lässt die 2000-jährige Geschichte des Weinbaus lebendig werden. Von archäologischen Spuren über Wein-Namen bis zur eigens entworfenen Tracht haben die Weingüter hier ihre eigene Identität gefunden.

*Schuhe von Hand gefertigt

Wir besuchen im Kärntner Lavanttal einen der wenigen Maßschuhmacher Österreichs, Sascha Flößholzer. Der Schuhmachermeister bewahrt nicht nur ein altes Handwerk, sondern hat mit seiner Werkstatt auch Arbeitsplätze im Ort geschaffen.

*Motivation zur Gesundheitsvorsorge

Rund 250.000 Landwirte, Winzer und Gewerbetreibende nutzen bereits die kostenlose Initiative „Gemeinsam vorsorgen“ der Sozialversicherung für Selbstständige. Teilnehmende profitieren auch von einem Bonus-Hunderter der SVS für den Gesundheitscheck.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

