Ennstal: Neues Konzept zur Besucherlenkung am Stoderzinken

Durchdachte Verkehrsmaßnahmen sollen für einen reibungslosen Ablauf bei der Anreise zum Friedenskircherl sorgen

Schladming (OTS) - Die Auffahrt zum Friedenskircherl am Stoderzinken, welches im letzten Jahr vom ORF in der Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“ als schönster Ort Österreichs ausgezeichnet wurde, soll neu geregelt werden. Dazu haben die Betreiber der Stoderzinken Alpenstraße gemeinsam mit den Gemeinden Aich und Gröbming sowie mit Unterstützung des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein ein neues Besucherlenkungskonzept ausgearbeitet.



Neu ist ab 1. Mai, dass bei Erreichen der maximalen Auslastung Zufahrtsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen sind. Für eine bequeme Anreise stehen den Gästen Shuttlebusse zur Verfügung. Reisebusse benötigen künftig eine Reservierung für die Fahrt auf den Stoderzinken.



Damit will die Region einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und die Erlebnisqualität für die Gäste erhöhen. Das Friedenskircherl ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern gilt auch als eines der wichtigsten Wahrzeichen des steirischen Ennstals.



Alle Details dazu unter: www.pressefach.info/schladming-dachstein





Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at