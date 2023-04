Initiative Therme Plus - Sammelpassaktion 2023

Österreichs Thermen laden doppelt auf!

Baden (OTS) - „Initiative Therme Plus“ schenkt treuen Thermengästen in diesem Frühjahr Energie und Lebensfreude – und kostenlose Eintritte in ihre Lieblingstherme!

Die beliebtesten Thermen Österreichs haben sich neuerlich zusammengetan: Im Rahmen der „Initiative Therme Plus“ lancieren im April achtundzwanzig heimische Thermen einen Sammelpass – und laden damit zur wohltuendsten Aktion des Frühlings ein. Wer im Aktionszeitraum von 11. April bis 30. Juni 2023 seine Lieblingstherme besucht, erhält nach jedem zehnten Besuch in derselben Therme zwei Eintritte geschenkt!*

Abzuholen ist der Sammelpass ab dem 11. April in allen teilnehmenden Thermen der Initiative Therme Plus – von Ost bis West, von Süd bis Nord. Für jedes bezahlte Tagesthermenticket zum Vollpreis (Erwachsene) wird der Sammelpass in der Lieblingstherme abgezeichnet. Nach zehn Besuchen ist der Gast nicht nur total entspannt – sondern erhält zwei weitere Tagesthermeneintritte für dieselbe Therme geschenkt!



Gesundheit und Vitalität im Fokus

Neben Entspannung und Lebensfreude für die Bade- und Wellnessgäste steht bei dieser Aktion die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher im Fokus: Wissenschaftlich bewiesen ist, dass regelmäßige Thermenbesuche – mit entspannten Stunden auf einer Liege, Saunagängen und viel Bewegung im warmen Wasser – wohltuend für Körper und Geist sind. „Ob alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie: Unsere Thermen sind wahre Quellen der Lebensfreude und tragen maßgeblich zur Gesundheit der Bevölkerung bei“, erklärt Gerhard Gucher, Direktor der VAMED Vitality World und Impulsgeber der Thermenaktion.

Bereits im Sommer 2021 setzte die Initiative Therme Plus, damals in Kooperation mit der Österreichwerbung, ein Zeichen für Entspannung zur Gesundheitsprävention und warb für Thermenurlaub im eigenen Land. Das Motto „Was gibt dir am meisten Energie? – Österreichs Thermen laden dich auf!“ wird auch in der aktuellen Kampagne aufgegriffen. „Ob für Paare, Familien, Genießer, Gesundheitsbewusste, Wasserrutschen-Fans und Wellness-Freunde – unsere Thermen bieten unvergessliche Erlebnisse!“ Garantiert sind überdies höchste Wasserqualität,

bester Service sowie nachhaltige Sicherheitskonzepte, und egal, wo in Österreich man sich gerade befindet – eine Therme ist immer ganz in der Nähe!



Initiative Therme PLUS: Ein Erfolgsprojekt



Wie wichtig die Thermen auch für den heimischen Tourismus sind, verdeutlicht die vergangene Wintersaison eindrücklich: „Der Schneemangel, heuer schon bis spät in den Jänner hinein, wird für die Schigebiete ein immer größeres Problem. Mit unserer Schlechtwettergarantie sorgen wir dafür, dass Österreich trotz allem als Urlaubsdestination attraktiv bleibt – im Winter wie im Sommer!“, so Gucher.

Die Initiative Therme Plus, als Zusammenschluss der beliebtesten Thermen Österreichs, wurde im Krisenjahr 2020 gegründet, um der Branche in der schwierigen Zeit eine Stimme zu geben. Ein erster großer Erfolg stellte sich, mit der Institutionalisierung der Fachgruppe Thermen in der Wirtschaftskammer, schnell ein. Und auch die gemeinsame Werbekampagne mit der Österreichwerbung in 2021 war ein voller Erfolg. Dennoch ist die Initiative Therme Plus mit Ihrem Forderungen noch nicht am Ziel: „In der Vergangenheit wurden wir Thermen stiefmütterlich behandelt und sehen weiterhin große Benachteiligungen – zum Beispiel beim Mehrwertsteuersatz, der in der Pandemie für die Hotellerie richtigerweise gesenkt, und auch nach der Krise beibehalten wurde – wir Thermen haben jedoch durch die Finger geschaut!“, so Gucher, der die Politik zu mehr Gerechtigkeit aufruft. „Schließlich sind wir Thermen seit Jahren Garant für die positive und nachhaltige Entwicklung des heimischen Tourismus!“

Die Sammelpass-Aktion der Initiative Therme Plus setzt nun ein weiteres Zeichen für die Einigkeit der Thermen und die Bedeutung der Branche für die gesamte heimische Tourismuswirtschaft.



Holen Sie sich jetzt Ihren Sammelpass in einer der teilnehmenden Thermen und tun Sie sich selbst und Ihrer Gesundheit etwas Gutes. Alle teilnehmenden Betriebe und weitere Infos finden Sie unter: www.thermeplus.at



Über die Initiative Therme PLUS

Die Initiative Therme PLUS wurde im Sommer 2020 von Gerhard Gucher, Direktor der VAMED Vitality World, ins Leben gerufen und ist ein Schulterschluss der 37 namhaftesten Thermen und Thermenresorts Österreichs. 2019 begrüßten die Thermen 9,53 Millionen Gäste und sind so wichtiger Wirtschaftstreiber: als Ausbildungsstätte für rund 350 Lehrlinge, Partner von über 5.000 regionalen Zulieferern und Arbeitsplatz von mehr als 6.500 MitarbeiterInnen. Gemeinsam treten die Betriebe – inzwischen auch mit Unterstützung einer eigens gegründeten Fachgruppe in der Wirtschaftskammer – als gemeinsame Stimme für die Branche auf und sind für heimische wie internationale Gäste Garant in puncto Gesundheit, Wohlbefinden und Entspannung.



Mitglieder der Initiative

Burgenland: St. Martins Therme & Lodge | AVITA Resort Bad Tatzmannsdorf | Reiters Reserve | Kärnten: Thermal Römerbad | Therme St. Kathrein | Kärnten Therme Warmbad Villach | Niederösterreich: Therme Laa – Hotel & Silent Spa | Therme Linsberg Asia | Sole Felsen Welt Gmünd | Römertherme Baden | Oberösterreich: SPA Resort Therme Geinberg | EurothermenResort Bad Hall | EurothermenResort Bad Schallerbach | EurothermenResort Bad Ischl | Salzburg: TAUERN SPA Zell am See – Kaprun | Alpentherme Gastein | Felsentherme Bad Gastein | Erlebnis-Therme Amadé | Aqua Salza | Heiltherme Bad Vigaun | Steiermark: Asia Spa – Leoben | AQUALUX Therme Fohnsdorf | Die Therme der Ruhe Bad Gleichenberg | Narzissen Vital Resort Bad Aussee | H2O THERME | Heiltherme Bad Waltersdorf | Thermenresort Loipersdorf | Parktherme Bad Radkersburg | Rogner Bad Blumau | Therme NOVA Köflach | Tirol: AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld | Erlebnistherme Zillertal | Alpentherme Ehrenberg | Atoll Achensee | Silvretta Therme Ischgl | StuBay | Wien: Therme Wien

Rückfragen & Kontakt:

Katrin Meier

Leitung Marketing & Digitale Medien

T +43 (0) 2252 48580 DW 2704

M +43 (0) 664 832 9140

E katrin.meier @ badenerhof.at



Badener KurbetriebsgesmbH

Pelzgasse 30 I 2500 Baden bei Wien