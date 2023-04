Raphael Holzinger ist Partner und Head of Tax bei Grant Thornton Austria

Das Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Grant Thornton Austria gewinnt mit Raphael Holzinger einen versierten Steuerexperten als Partner und Leiter der Steuerabteilung.

Wien (OTS) - Raphael Holzinger (33) verstärkt seit 1. April als Head of Tax die Partnerschaft bei Grant Thornton Austria. Werner Leiter als bisher verantwortlicher Partner für den Bereich Steuerberatung übergibt nach 34 Jahren seine Agenden an Holzinger und freut sich auf die enge zukünftige Zusammenarbeit: „ Durch Raphael Holzinger ist das starke und nachhaltige Wachstum sowie die strategische und operative Führung des Bereichs Tax in Zukunft menschlich und fachlich sichergestellt “, so Leiter.

Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer war Holzinger zuletzt bei einem Big-Four-Unternehmen tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der nationalen und der internationalen steuerlichen Gestaltungs- und Transaktionsberatung, dabei insbesondere in den Bereichen Konzernsteuerrecht, internationales Steuerrecht und Transfer Pricing. Er berät seine Klient:innen auch betreffend Auskunftsbescheiden und begleitet in Betriebsprüfungs- und Rechtsmittelverfahren sowie Verständigungs- und Schiedsverfahren.

Seine berufliche Tätigkeit wird durch sein wissenschaftliches Engagement abgerundet: Raphael Holzinger ist Fachbuchautor und Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge in den Bereichen Konzernsteuerrecht, internationales Steuerrecht und Transfer Pricing sowie Vortragender im Rahmen diverser beruflicher und akademischer Aus- und Weiterbildungsprogramme, Konferenzen, Symposien und Lehrgängen im In- und Ausland.

„ Es freut uns sehr, mit Raphael Holzinger einen ausgezeichneten Steuerexperten und eine hervorragende Führungskraft in unser Team zu holen. Wir heißen ihn herzlich in unserer Partnerschaft willkommen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit! “, so Gottwald Kranebitter, Managing Partner bei Grant Thornton Austria.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Accounting und Advisory. Rund 240 Mitarbeiter:innen betreuen in Wien, Wiener Neustadt und Klagenfurt am Wörthersee Unternehmen aller Größenklassen: Vom Startup bis zum börsennotierten Unternehmen. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen. Mit mehr als 68.000 Mitarbeiter:innen in rund 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. www.grantthornton.at

