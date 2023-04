KORREKTUR AVISO AK PK 14.4. 2023: Eine Vollzeit für das 21. Jahrhundert

AK Umfrage: Großteil will kürzer arbeiten

Wien (OTS) - Die gesetzliche Definition von Vollzeit stammt aus 1975 und ist damit fast 50 Jahre alt. Die Welt hat sich seither aber rasant verändert: Wo früher auf der Schreibmaschine getippt und Briefe verschickt wurden, herrscht jetzt digitaler Austausch in Echtzeit. Wo früher in händischer Arbeit Produkte Stück um Stück zusammengesetzt wurden, laufen jetzt hochautomatisierte Fertigungsprozesse. Schwer zu glauben, dass sich an der gesetzlichen „Normalarbeitszeit“ seit fast einem halben Jahrhundert nichts verändert hat.

ERGÄNZUNG: Um zu erfahren, welche Arbeitszeitwünsche die Arbeitnehmer:innen haben, hat die Arbeiterkammer Ende 2022 eine Online-Umfrage zum Thema Arbeitszeit durchgeführt. 4.700 Personen haben die Umfrage vollständig abgeschlossen. Die Forschungs- und Beratungsstelle FORBA hat die Daten ausgewertet und analysiert. Die Ergebnisse werden bei der Pressekonferenz präsentiert. Bitte merken Sie vor:

