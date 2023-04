Welterschöpfungstag - SPÖ-Bayr: Wir haben als reiches Land globale Verantwortung!

Erderschöpfungstag in Österreich am 6. April 2023

Wien (OTS/SK) - Der Erderschöpfungstag markiert den Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, aufgebraucht hat. Im Jahr 2022 ist er auf den 28. Juli gefallen. Reiche Länder verbrauchen unverhältnismäßig viele Ressourcen. Österreich hat seinen Anteil bereits heute verbraucht. „Damit liegt unser Land weltweit an dramatischer zehnter Stelle - und hat damit einen besonders dringlichen Auftrag, politisch endlich zu handeln“, mahnt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung. ****

„Ich fordere endlich ein tiefgreifendes und wirksames Klimaschutzgesetz und konkrete Maßnahmen für den Ausbau der Kreislaufwirtschaft, um den überbordenden und global unsolidarischen Verbrauch Österreichs in den Griff zu kriegen. Wir sind als reiches Land in der Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen und müssen unser Know-how auch Ländern des Südens zur Verfügung zu stellen“, so Bayr. (Schluss) bj

