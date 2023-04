Landstraße: Musik-Abende „Von alten Mythen und Hüten“

Wien (OTS/RK) - Unter dem Amüsement verheißenden Titel „Von alten Mythen und Hüten“ wird am Samstag, 15. April, am Montag, 17. April, und am Mittwoch, 19. April, in der originellen Wiener Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18) ein neues Programm mit Auszügen aus Wagner-Opern und Parodien von Wagner-Werken dargeboten. Vergnügliches Liedgut und feine Chansons im Zeichen vielerlei Mythen runden den Klangbogen ab. Die 3 Vorstellungen im Opernhaus mit dem liebevoll verkürzten Namen „L.E.O.“ beginnen um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 30 Euro (Studierende und Schüler*innen: 15 Euro). Bestellung von Karten: Telefon 0680/335 47 32. Auch Reservierungen via E-Mail sind möglich: karten@theaterleo.at.

Gemäß einer Ankündigung der „L.E.O.“-Direktion erwartet das Publikum eine außergewöhnliche Produktion: „Wüst wonnevolle und gruselig gewitzte Geschichten von Burgfräulein, Rittern und leise lispelnden Jäger-jagenden Loreleyen sind hier zu erleben“. Die Sänger*innen Annette Fischer, Elisabeth Wolfbauer und Stefan Fleischhacker werden von der Pianistin Kei Endo begleitet, die zum ersten Mal im „L.E.O.“ gastiert. Durch die Musik-Abende führt die als „Dämonische Diseuse“ bezeichnete „Rosetta Rosar“. Die Kulturabteilung der Stadt Wien, der Bezirk und andere Partner fördern das „L.E.O.“. Mehr Informationen: www.theaterleo.at/.

