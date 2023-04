Lotto: Jackpot am Ostersonntag – 1,4 Millionen Euro warten

Joker Doppeljackpot mit 540.000 Euro in Niederösterreich geknackt

Wien (OTS) - Fortuna hat bereits am Mittwoch, da es keinen Sechser gegeben hat, ein besonderes Ei namens „Jackpot“ ins sonntägige Osternest gelegt. Wer es findet, wer also die „sechs Richtigen“ auf seiner Quittung hat, dürfte sich über rund 1,4 Millionen Euro freuen – vorausgesetzt, er oder sie findet es allein.

Drei Spielteilnehmer:innen tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 28.900 Euro. Zwei Gewinne wurden in Wien erzielt – einmal per Quicktipp, einmal per Systemschein - und einer über die Spieleseite win2day per Normalschein.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus. Daher kamen die 41 Gewinner eines Fünfers in den Genuss einer höheren Quote: Da auf sie die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, erhält jeder von ihnen mehr als 6.400 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es den zweiten spektakulären Gewinn des Jahres. Ein Niederösterreicher bzw. eine Niederösterreicherin knackte den Doppeljackpot im Alleingang und sicherte sich damit mehr als 540.000 Euro. Die ist nach dem 1,4 Millionen Rekord-Joker vom Februar der zweithöchste Gewinn in diesem Jahr.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. April 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 630.151,27 – 1,4 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 28.881,90 72 Fünfer zu je EUR 1.312,80 161 Vierer+ZZ zu je EUR 176,10 3.501 Vierer zu je EUR 44,90 4.676 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 57.523 Dreier zu je EUR 4,90 163.537 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 6 16 18 23 45 Zusatzzahl 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. April 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 41 Fünfer zu je EUR 6.414,70 1.945 Vierer zu je EUR 22,90 32.769 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 18 21 22 37 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. April 2023

1 Joker EUR 540.335,70 11 mal EUR 8.800,00 91 mal EUR 880,00 906 mal EUR 88,00 8.602 mal EUR 8,00 85.492 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 0 0 1 3 3

