Österreichische Promis spielen für den guten Zweck: „Q1 XL Ein Hinweis ist falsch“ am 8. April in ORF 1

Mit Thomas Maurer & Robert Palfrader, Sonja Pikart & Christoph Fritz, Katharina Straßer & Lydia Prenner-Kasper, Maria Angelini-Santner & Andi Knoll

Wien (OTS) - Vier österreichische Promi-Paare treten bei „Q1 XL Ein Hinweis ist falsch“ am Freitag, dem 8. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 an, um für den guten Zweck die falschen Hinweise zu erkennen und den richtigen Suchbegriff zu nennen. Thomas Maurer und Robert Palfrader, Sonja Pikart und Christoph Fritz, Katharina Straßer und Lydia Prenner-Kasper sowie Maria Angelini-Santner und Andi Knoll stellen sich der Herausforderung.

Quizmaster Oliver Polzer testet die Promis in der XL-Hauptabendausgabe auf ihr Allgemeinwissen und ihre Kombinationsgabe. Maximal zehn Fragen kann jedes Team erfolgreich beantworten und den Gewinn von bis zu 11.000 Euro unter jeweils zwei gemeinnützigen Organisationen aufteilen. Neben den bekannten Jokern gibt es bei „Q1 XL Ein Hinweis ist falsch“ auch den sogenannten „Schummel-Joker“, hier ist Einsagen durch die anderen Promis erlaubt.

Für diese Projekte spielen die Prominenten:

Thomas Maurer spielt für „Ärzte ohne Grenzen – Erdbebenhilfe“ und Robert Palfrader für „Tralalobe – Taten statt Worte – Unterstützung für Flüchtlinge“.

Sonja Pikart und Christoph Fritz spielen für „Nachbar in Not“. Katharina Straßer und Lydia Prenner-Kasper spielen für „feel again“, den kostenfreien Make-up-Kurs für krebskranke Mädchen und Frauen. Maria Angelini-Santner und Andi Knoll spielen für „Frauentreffpunkt“, die Frauenberatungsstelle in Salzburg.

„Q1 XL Ein Hinweis ist falsch – Comedy Special“ um 22.20 Uhr in ORF 1

Anschließend um 22.20 Uhr quizzen vier prominente Paarungen aus der heimischen Kabarett-Szene: Viktor Gernot und Florian Scheuba, Ulrike Beimpold und Alex Kristan, Nadja Maleh und Klaus Eckel sowie Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker stellen in „Q1 XL Ein Hinweis ist falsch – Comedy Special“ ihr Wissen unter Beweis.

„Q1 Ein Hinweis ist falsch“ wochentags um 18.45 Uhr in ORF 1

Bei diesem Quiz werden keine Fragen gestellt! Vier Hinweise führen zur gesuchten Antwort. Aber Achtung, denn einer davon ist falsch. Zweier-Teams spielen gemeinsam und versuchen die richtige Antwort zu finden – mit Konzentration, Kombination und einer Portion Wissen. Für jede richtige Antwort erhalten die Spieler/innen 100 Euro. Nach oben gibt es keine Grenze, denn das Spiel ist erst zu Ende, wenn sich ein Team dazu entschließt, auszusteigen und mit dem bisherigen Gewinn das Studio zu verlassen, oder wenn eine Frage falsch beantwortet wird. In letzterem Fall verlieren sie aber alles, was sie bis dahin erspielt haben. Moderator Oliver Polzer präsentiert „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ wochentags um 18.45 Uhr in ORF 1. Wer seine Kombinationsgabe und sein Wissen unter Beweis stellen möchte, hat auf tv.ORF.at/quiz Gelegenheit, sich zu bewerben.

