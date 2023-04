BELVEDERE 21: Über das Neue. Wiener Szenen und darüber hinaus

Eine dreiteilige Schau bietet vom 7. April 2023 bis 14. Jänner 2024 Einblick in die lokalen Kunstszenen.

Das Motto des Jubiläumsjahres „Goldener Frühling“ evoziert Neues, Aufbruch, Lust auf die Gestaltung der Zukunft. Die Dynamik und Vielstimmigkeit der künstlerischen Produktion in der Ausstellung spiegelt diese Haltung wider: Ohne die Krisen der Gegenwart zu leugnen, ergibt die vielfältige Praxis dieser Künstler*innen ein Handbuch der Möglichkeiten, sich der Realität trotz allem hoffnungsvoll zu stellen. Stella Rollig, Generaldirektorin 1/2

Unsere Auswahl der künstlerischen Positionen und der Kunsträume versucht, die Diversität der verschiedenen Szenen, Strategien, Genres, Inhalte und Zugänge widerzuspiegeln. Sie ist aus einem Diskussionsprozess in unserem Team hervorgegangen mit dem Ziel, eine Art Panorama des Gegenwärtigen zu skizzieren. Dabei ging es uns immer darum, individuelle Ansätze und Haltungen gleichberechtigt zu behandeln Christiane Erharter, Andrea Kopranovic, Ana Petrović, Claudia Slanar und Luisa Ziaja 2/2

Wien (OTS) - Was tut sich in den lokalen Kunstszenen, in den Studios und alternativen Kunsträumen? Und wie lässt sich die Vielfalt der zeitgenössischen Produktion und Präsentation von Kunst in einer Ausstellung fassen? Diesen Fragen geht das Belvedere 21 in einer dreiteiligen Schau nach.

Stella Rollig, Generaldirektorin: Das Motto des Jubiläumsjahres „Goldener Frühling“ evoziert Neues, Aufbruch, Lust auf die Gestaltung der Zukunft. Die Dynamik und Vielstimmigkeit der künstlerischen Produktion in der Ausstellung spiegelt diese Haltung wider: Ohne die Krisen der Gegenwart zu leugnen, ergibt die vielfältige Praxis dieser Künstler*innen ein Handbuch der Möglichkeiten, sich der Realität trotz allem hoffnungsvoll zu stellen.

Ein fünfköpfiges Kuratorinnenteam setzt in Zusammenarbeit mit zahlreichen Akteur*innen im Hauptraum des Belvedere 21 ein dynamisches Format in geteilter kuratorischer Autor*innenschaft um. Die Ausstellung knüpft damit inhaltlich an die 2019 gezeigte Schau Über das Neue. Junge Szenen in Wien an. Die Weltlage hat sich seither aber komplett verändert. Die Folgen der Covid-19-Pandemie sind deutlich zu spüren, Konflikte haben sich zugespitzt oder sind neu aufgebrochen: der Krieg gegen die Ukraine, die Situation der Frauen im Iran, Black Lives Matter. Herausforderungen wie die Klimakrise und Debatten um Rassismus und Sexismus beeinflussen den Kunst- und Kulturbetrieb und haben Auswirkungen auf die künstlerische Tätigkeit. Reaktionen auf diese Krisen und Umwälzungen interessierten das kuratorische Team von Über das Neue bei der Auswahl der künstlerischen Positionen.

Aus der Tradition des feministischen Kuratierens heraus war es Christiane Erharter, Andrea Kopranovic, Ana Petrović, Claudia Slanar und Luisa Ziaja auch wichtig, Leerstellen zu füllen: Welche Positionen sind im Museum unterrepräsentiert? Welche Positionen fehlen gänzlich? Gerade weil es in der Museumsarbeit noch immer um Repräsentationsfragen geht.

Unsere Auswahl der künstlerischen Positionen und der Kunsträume versucht, die Diversität der verschiedenen Szenen, Strategien, Genres, Inhalte und Zugänge widerzuspiegeln. Sie ist aus einem Diskussionsprozess in unserem Team hervorgegangen mit dem Ziel, eine Art Panorama des Gegenwärtigen zu skizzieren. Dabei ging es uns immer darum, individuelle Ansätze und Haltungen gleichberechtigt zu behandeln , so die Kuratorinnen der Ausstellung.

Künstler*innen und Projekträume aus Linz und Salzburg erweitern das Spektrum zeitgenössischer Ansätze, Strategien und Diskurse auch räumlich. Zudem führt eine Exkursion zu den Kunsträumen nach Bratislava über die Landesgrenze hinaus. Die Schau umfasst drei aufeinanderfolgende Teile mit insgesamt rund 45 künstlerischen Positionen und 24 Kunsträumen, die wechselnde Ausstellungen in der Ausstellung kuratieren. Durch diese Dynamisierung multiplizieren sich die Perspektiven auf das, was heute Kunst sein kann, auf ihre Themen, Ästhetiken, Ausdrucksformen und darauf, unter welchen Bedingungen sie entsteht und wahrgenommen wird.

Das Wiener Architekturkollektiv AKT entwickelte aus der Anforderung, dieser Vielstimmigkeit von Ausdrucksformen eine Bühne zu geben, eine multifunktionale, flexible Raumlösung. Diese stellt sich dem durchlässigen und transparenten, aber auch statischen und männlich-modernistischen Bau Karl Schwanzers mit dem Anliegen kollektiver Teilhabe entgegen. Auf vier Wägen verteilt, kommen sich die Künstler*innen und Spaces im Sinne nachbarschaftlicher Gegenüberstellungen nahe, was zu Verbindungen oder Abgrenzungen, jedoch immer zu neuen Arten des Umgangs mit der Umgebung und dem zur Verfügung stehenden Raum führt. Darauf reagiert auch das Grafikstudio Beton, dessen eigens konzipierte Bildmarke die Dreiteiligkeit der Ausstellung auch visuell greifbar macht.

ÜBER DAS NEUE. Teil 1

7. April – 2. Juli 2023

Eröffnung am Donnerstag, 6. April, 19 Uhr

Midissage am Freitag, 26. Mai, 19 Uhr´



Mit Arbeiten von: Francesca Aldegani, Ana de Almeida, Minda Andrén, Olivia Coeln, Gabriele Edlbauer und Julia S. Goodman, Julia Haugeneder, Flora Hauser, Hannahlisa Kunyik, Maggessi/Morusiewicz, Lydia Nsiah, Evelyn Plaschg, Heti Prack, Anna Spanlang, Hui Ye, Julia Zastava



Ausstellungen in der Ausstellung kuratiert von:

7. April – 21. Mai 2023

Kunstverein Gartenhaus: Emilija Skarnulyte, Sophia al Maria, P Staff, Shen Xin

Memphis: Vana Kostayola mit Jaskaran Anand, Simona Ferrar, Thomas Frank, Christoph Rothenbuchner, Pascal Thimothée, Pauline Huguet

philomena+: Malek Gnaoui und Markus Hiesleitner, Margareta Klose, Oscar Cueto, Manuela Picallo Gil, Vanja Krajnc, Kosta Tonev, Vitória Monteiro (Lecture-Performance bei EÖ), Patrick Timm

school: Wally Salner, Hannah Black, Firas Shehadeh, Belinda Kazeem-Kamiński, Friedl vom Gröller, Anahita Asadifar, Jumana Manna, Soraya Lutangu Bonaventure & Kingdom Gospel Club, Pille-Riin Jaik, Raed Yassin, Yasmina Haddad, Phillip Sollmann, Scott Mou, Pope Sangreta, Roozbeh Gholami



27. Mai – 2. Juli 2023

Edition:, Hinterland, prolet.AIR, Queer Museum Vienna



Datum: 06.04.2023, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.belvedere.at/ueber-das-neue-1

ÜBER DAS NEUE. Teil 2

14. Juli – 15. Oktober 2023

Eröffnung am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr

Midissage am Freitag, 1. September, 19 Uhr



Mit Arbeiten von: Brishty Khatun Alam, Diana Barbosa Gil, Sarah Bechter, Anna Bochkova, Daniel Ferstl, Sara Ghalandari, Sophie Gogl, Jojo Gronostay, Christina Gruber, Gašper Kunšič, Irina Lotarevich, Miriam Stoney, Chin Tsao, Nazım Ünal Yılmaz, Julija Zaharijević



Ausstellungen in der Ausstellung kuratiert von:

14. Juli – 27. August 2023

DESSOUS, Kulturdrogerie, Laurenz, Magazin – space for contemporary architecture



2. September – 15. Oktober 2023

Periscope, Pinacoteca, Stiege 13, WAF



Datum: 13.07.2023, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.belvedere.at/ueber-das-neue-2

ÜBER DAS NEUE. Teil 3

26. Oktober 2023 – 14. Jänner 2024

Eröffnung am Mittwoch, 25. Oktober, 19 Uhr

Midissage am Donnerstag, 7. Dezember, 19 Uhr



Mit Arbeiten von: Julia Belova, Ting-Jung Chen, mirabella paidamwoyo* dziruni, Charlotte Gash, Natalia Gurova, Marc Henry, Magdalena Kreinecker, Simon Lehner, Juliana Lindenhofer, Viktoria Schmid, Siggi Sekira, Laurence Sturla, Huda Takriti, Marianne Vlaschits



Ausstellungen in der Ausstellung kuratiert von:

26. Oktober – 3. Dezember 2023

bb15, EFES42, Entre, Improper Walls



8. Dezember 2023 – 14. Jänner 2024

Hoast, Kluckyland, Size Matters, toZOMIA



Datum: 25.10.2023, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.belvedere.at/ueber-das-neue-3

Rückfragen & Kontakt:

Irene Jäger

Belvedere Public Relations

+43 1 795 57-185

presse @ belvedere.at

www.belvedere.at