AVISO: Bundespräsident empfängt den Präsidenten der Republik Polen Andrzej Duda zum Offiziellen Besuch, 14.4.2023

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird zusammen mit Doris Schmidauer am Freitag, den 14. April 2023, den Präsidenten der Republik Polen Andrzej Duda in Begleitung von Frau Agata Kornhauser-Duda, zu einem Offiziellen Besuch in Österreich empfangen.

Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren um 11.00 Uhr im Inneren Burghof und einem Fotopoint der Staatsoberhäupterpaare vor dem Bellariator ist um 12.30 Uhr ein Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter in der Präsidentschaftskanzlei geplant.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes

(https://www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung) möglich.

