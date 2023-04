Connect Kundenbarometer: Erstmals Bestnote für Drei bei Geschäftskunden-Voting im D-A-CH-Raum

Platz 1 bei Kundenservice, Preis/Leistung, Netzqualität und Service-App.

Zufriedenheit der Unternehmen mit Mobilfunkangebot im deutschsprachigen Raum seit 5G-Fortschritt weiter im Steigen.

Erster Platz auch bei der B2B Kundenzufriedenheit beim Internet.

Drei CEO Rudolf Schrefl: „Wollen 5G für alle verfügbar und leistbar machen.“

Beim jährlichen B2B Kundenbarometer des deutschen Branchenmagazins Connect hat Drei zum ersten Mal die beste Bewertung von allen Anbietern im deutschsprachigen Raum erreicht und damit bereits zum zweiten Mal nach 2021 die Österreich-Wertung für sich entschieden.

Für das Kundenbarometer hat das Fachinstitut für Technikthemen (FifT) im Februar 2023 3.298 Geschäftskunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Erhoben wurden 22 Detailkriterien - von Preis-Leistung, über Zufriedenheit mit dem Netz, Netz-Verfügbarkeit, Gesprächsqualität und Übertragungsgeschwindigkeit bis zum persönlichen Kundenservice und der Service-App. Drei erhielt dabei von seinen Business-Kundinnen und -Kunden die Bestnote 1,6 mit einem Gesamtscore von 136 Punkten im gesamten deutschsprachigen Raum, gefolgt von der Schweizer Swisscom mit 127 Zählern (Note 1,7) und der deutschen 1&1 mit 116 Punkten (Note 1,8).

Drei auch beliebtester B2B Internet-Anbieter Österreichs.

Neben dem B2B Kundenbarometer als Mobilfunker erzielte Drei auch den 1. Platz bei der neuen Connect Studie zur Internet-Nutzung durch Businesskunden. Mit einem Gesamtergebnis von 122 Punkten (Note 1,8) führt Drei beim Österreich-Ranking deutlich und konnte das Vorjahresergebnis um 27 Punkte steigern.

Kundennähe und 1,2 Mrd. Euro Netzinvestition zeigen Wirkung.

„Kundennähe, der Kontakt auf Augenhöhe und Serviceorientierung sind Werte, die Drei Business seit Jahren konsequent lebt. Die Bestwertung sowohl für Mobilfunk, als auch unser Internet sind die schönsten Bestätigungen dafür, dass Businesskunden unseren Einsatz schätzen,“ betonte Rudolf Schrefl, CEO von Drei.

Um die Vorteile der Digitalisierung für alle Kunden verfügbar und leistbar zu machen, investiert das Unternehmen im Rahmen des größten Investitionsprojekts seiner Geschichte 1,2 Mrd. Euro in den Netzausbau. Als einziger Anbieter errichtet Drei für 5G ein vollständig neues Netz. Deshalb erreicht das 5G-Netz von Drei auch im Echttest derzeit deutlich höhere Geschwindigkeiten als der Mitbewerb.[1] Im Laufe des Jahres wird das 5G-Netz von Drei bereits drei Viertel aller Unternehmen und mehr als 200 der entlegensten Gemeinden Österreichs erreichen.

Die Kosten für den Umstieg auf 5G hat Drei zuletzt um rund 20 Prozent gesenkt. Handytarife mit unlimitiertem Datenvolumen via 5G starten bei Drei bereits bei unter 20 Euro pro Monat*.

Die Details zur Erhebung

Die Ergebnisse der Studie zur Kundenzufriedenheit B2B Internet



* Zzgl. 27 € Servicepauschale / Jahr. Keine Mindestvertragsdauer.





Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at

