ÖAAB ad Weltgesundheitstag: Gendermedizin muss im Medizinstudium endlich ankommen!

#HealthForAll: Frauen sind anders betroffen als Männer, wenn es um den Erhalt ihrer Gesundheit bzw. um die Behandlung ihrer Krankheiten geht

Wien (OTS) - „Morgen ist Weltgesundheitstag. Der Tag erinnert an die Gründung der WHO vor 75 Jahren. #HealthForAll ist das diesjährige Motto! Wir möchten diesen Tag nutzen, um auf den Bereich der Gendermedizin aufmerksam zu machen. Die Medizin behandelte Frauen und Männer lange gleich, obwohl sie bei ein und derselben Krankheit unterschiedliche Symptome haben können und viele Medikamente anders wirken. Das soll sich in Zukunft ändern. Der Fokus muss auf die Gendermedizin gelegt werden und es soll bereits in der Ausbildung der zukünftigen Ärztinnen und Ärzte darauf Rücksicht genommen werden. Gendermedizin muss im Medizinstudium endlich ankommen“, so die Bundesvorsitzende der ARGE Frauen im ÖAAB Abg.z.NR Gertraud Salzmann anlässlich des morgigen Weltgesundheitstags.



„Frauen sind anders krank als Männer. Frauen leben zwar länger, haben aber weniger gesunde Jahre. Daher benötigen sie auch eine andere medizinische Behandlung. Krankheiten zeigen bei Frauen oft andere Symptome als bei Männern. In der Medizin aber ist der Mann nach wie vor die Norm, das beginnt schon bei der Erforschung von Krankheiten. Daher setzen wir uns dafür ein, dass Gendermedizin in den medizinischen Curricula aufgenommen wird“, so Salzmann abschließend.





