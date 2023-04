„Schattenspiele“ als neuer Fall für die „Soko Linz“

Außerdem am 11. April in ORF 1: Die „Soko Donau – Im Paradies“

Wien (OTS) - Tatort Fußballstadion: In ein Netz aus Rivalitäten, Schulden und knallhartem Wettbewerb gerät das Team der „Soko Linz“, für das es am Dienstag, dem 11. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 nach dem Mord an einer Sponsorin „Schattenspiele“ ins Visier zu nehmen gilt. „Im Paradies“ ermittelt die „Soko Donau“ um 21.05 Uhr in einem Dacapo-Fall.

Mehr zu den Folgeninhalten

Soko Linz – Schattenspiele (Dienstag, 11. April, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev sowie Julia Koch, Wolfgang Fifi Pissecker und Allegra Tinnefeld in Episodenrollen; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Frauen-Fußball-Bundesliga hat der FC Apolonia Linz soeben verloren, dann wird die Sponsorin des Teams, Valentina Fötsch, ermordet. Yara (Miriam Hie), Fan der ersten Stunde, ist genauso schockiert wie der Ex-Fußballstar Toni Radax (Wolfgang Fifi Pissecker). Auch Vesna Markanovic (Law Wallner), auf die Ersatzbank verbannte Starstürmerin, sowie Andrea Schinagl (Julia Koch), Assistenztrainerin des Vereins, kommen unter Verdacht. Je tiefer Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) graben, desto mehr eröffnet sich ein Abgrund aus beinharten Rivalitäten, alten Schulden und einem knallhart kalkulierten Schattenspiel der toten Sponsorin.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Im Paradies“ (Dienstag, 11. April, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Franz Buchrieser und Christoph Luser in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Im idyllischen Traunkirchen wird eine alte Dame ermordet. Die „Soko Donau“ ermittelt in dem kleinen, beschaulichen Ort am Traunsee – und ist höchst irritiert. Einiges scheint hier nicht zu stimmen, sowohl bei den meist älteren Dorfbewohnern, so auch bei Toni (Josef Ellers), der sich mit Frau und Kind vor seinem verbrecherischen Vater versteckt. Und dann taucht noch ein gutangezogener und gutinformierter Mann auf, der dem Team dringend rät, die Ermittlungen einzustellen. Was geht vor in der scheinbaren Idylle? Und warum gehen alle Ermittlungsversuche ins Leere?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Donau“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

