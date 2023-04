Sonnencafé lud zum großen Osterfest im Sonnenmarkt Neusiedl

Ein Ende der Teuerungswelle ist nicht in Sicht, die Vorfreude auf Ostern dennoch ungebrochen: Großer Andrang herrschte beim Osterfest im Sonnencafé Neusiedl am See.

Wien (OTS) - Tombola, Hüpfburg, Kinderschminken – und ein Besuch des Osterhasen, der Süßes an die jüngsten Gäste verteilte: Das Osterfest im Sonnencafé, zu dem der Samariterbund Burgenland und die soogut Sozialmarkt GmbH am 5. April eingeladen hatten, spielte alle Stücke und zog Besucher:innen in Scharen an. Bei Burgern, Würstel, Toast und köstlichem Kuchen wurde fröhlich geplaudert, gemütliche Sitzgelegenheiten im Außenbereich luden ein, die wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen.

Stammkundin Sabine Arthaber war mit ihrem Enkel Riccardo zu Besuch, der sich in der Hüpfburg vergnügte: „Wir freuen uns über die Aktivitäten hier im Sonnencafé, hier wird sehr viel für die Kinder gemacht. Ein feiner Treffpunkt!“ Staunende Blicke einer ganzen Kinderschar zog das Innere eines Rettungswagens auf sich. Auch Julia, aus der Ukraine stammend, kam mit ihrem vierjährigen Sohn Sascha zum Osterfest, der sich freudig dem Ausmalen eines Bildes widmete: „Wir sind sehr oft hier im Markt und im Café, da die Leute hier sehr nett sind und immer ein Lächeln auf den Lippen haben.“

Groß und Klein konnten nach Herzenslust im SamLa kids, dem Second-Hand-Geschäft für Kinderwaren, stöbern und eine Verschnaufpause bei Speis und Trank im Sonnencafé einlegen. Biljana Barisic ist mit Herzblut für den Verkauf im SamLa kids zuständig und freute sich, zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen. „Wir haben viele Stammkund:innen, die jeden Tag zu uns kommen. Bei uns geht es zu wie bei einem Familientreffen!“

Ort der Begegnung für alle Generationen

Auch das dem SamLa kids angeschlossenen Sonnencafé etabliert sich zusehends zum Treffpunkt für Gäste aus Neusiedl und der näheren und weiteren Umgebung. Als gemütlicher Ort der Begegnung für alle Generationen konzipiert, nahmen die jüngsten Gäste die Spielecke gleich mit großer Begeisterung in Beschlag. Im Sonnencafé werden neben Kaffee, Tee und Erfrischungsgetränken auch kleine Speisen serviert. Eine häufig wechselnde Karte soll künftig für mehr Vielfalt sorgen. „Wir freuen uns sehr über die kulinarische Erweiterung. Das Sonnencafé ist eine wirkliche Bereicherung für Neusiedl“, ist Gerald Fitz, Geschäftsführer des Samariterbund Burgenlands, überzeugt. „Hier sind alle Interessierten herzlich willkommen!“

Am Info-Point Sozialarbeit beantworteten die im Sonnencafé tätigen Sozialarbeiterinnen offene Fragen rund um Unterstützungsangebote. Bei konkreten Problemen kann auf Wunsch eine Sozialberatung in Anspruch genommen werden. Die Sozialarbeiterinnen der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See werden ab sofort montags von 10 bis 14 Uhr vor Ort sein.

Nachhaltiger Einkauf: Bücher, Spielzeug, Lebensmittel

Nicht nur das breitgefächerte Sortiment des SamLa kids, sondern auch die mit spannendem Lesestoff prall gefüllte Bücherbörse erfreute sich großer Beliebtheit bei den jungen Besucher:innen. Nachhaltigkeit hat bei SamLa kids großen Stellenwert: Ausschließlich gebrauchte, aber gut erhaltene Waren wie Bekleidung und Spielzeug finden ihren Weg zurück zu den Konsument:innen. Durch den Weiterverkauf der Waren werden wertvolle Ressourcen geschont. Auch hier sind alle Interessierten willkommen, die Preise der Waren sehr moderat.

Der Sonnenmarkt, betrieben von der soogut Sozialmarkt GmbH, mit seinem günstigen Sortiment an Lebensmitteln und Alltagsgütern richtet sich an Kund:innen, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Vorwiegend werden Produkte angeboten, die im regulären Handel keine Verwendung mehr finden. Durch den Verkauf im soogut-Markt bleiben diese dennoch dem Wirtschaftskreislauf erhalten. Viele Freiwilligen unterstützen darüber hinaus den täglichen Betrieb. „Wir freuen uns aber auch immer über neue Ehrenamtliche!“, so die Betreiber:innen.

Öffnungszeiten SamLa kids, Sonnencafé und Sonnenmarkt Neusiedl am See, Wiener Straße 62: Mo - Do: 10 - 14 Uhr Fr: 10 - 15 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anja Schmidt

Samariterbund Österreich Rettung und Soziale Dienste gemeinnützige GmbH

Hollergasse 2-6

1150 Wien

Telefon +43 (0)1 89 145 - 242 Mobil +43 (0)664 88 44 38 73

E-Mail anja.schmidt @ samariterbund.net