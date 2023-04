Konzert „Frühlingsstimmen“ am 11.4. im Amtshaus 18

Wien (OTS/RK) - Kompositionen von Mozart, Schubert, Kalman, Lehar, Strauss und anderer Tondichter ertönen am Dienstag, 11. April, im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100). Das Konzert fängt um 19.00 Uhr im Festsaal des Amtsgebäudes (2. Stock) an. Beata Beck (Sopran), Lila Scharang (Klarinette) sowie Stephan Möller (Klavier) unterhalten das Publikum mit dem bewegenden Programm „Frühlingsstimmen“. Der Zutritt ist frei. Spenden werden gerne angenommen. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Infos zu diesem Musik-Abend und sonstigen Kultur-Terminen im „Währinger Rathaus“: Telefon 4000/18 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing). Auskünfte per E-Mail: post@bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Beata Beck: www.beatabeck.at

Klarinettistin Lila Scharang („Rauschwerk“): www.rauschwerk.at/mitglieder

Pianist Stephan Möller (MDW): www.mdw.ac.at/idk/Pageld=3274

