LH Mikl-Leitner: Ostern in NÖ begeistert mit breitem Kultur-, Kulinarik- und Sportangebot

Von Kunst- bis zu Kulinarik-Highlights und von Wintersport- bis hin zu Sommersporterlebnissen ist für die ganze Familie etwas dabei

St. Pölten (OTS) - Wenn hierzulande der Frühling ins Land zieht, dann nähert sich auch das Osterfest mit großen Schritten und schickt – wenn auch aktuell keine warmen Temperaturen – eine Vielzahl an kulturellen, kulinarischen und sportlichen Vorboten voraus. „Ostern ist eines der schönsten Feste, zu dem wir im Kreise unserer Liebsten zusammenzukommen, um gemeinsam zu feiern und schöne Stunden zu verbringen. Nicht nur mit liebgewonnenen Traditionen für unsere Kleinsten, sondern auch mit einer Vielfalt an Genussveranstaltungen, Ausflügen bis hin zu Kurzurlauben: Vom Skifahren am Hochkar, über das Osterkonzert in Grafenegg bis hin zu kulinarischen Highlights anlässlich der Marillenblüte in der Wachau“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Noch bis zum Ostermontag kommen Skifahrerinnen und Skifahrer im beliebten Familienskigebiet Hochkar auf ihre Kosten. „Mehr als eine halbe Million Besucherinnen und Besucher haben heuer eine regionale Wertschöpfung in Höhe von rund 40 Millionen Euro ausgelöst“, führt Mikl-Leitner aus und sagt weiters: „Wer auch zu Ostern Skifahren will, kann das in Niederösterreich am Hochkar bei besten Schneeverhältnissen tun.“ Das Skigebiet ist nicht nur rasch und gut erreichbar, sondern bietet mit den heuer eingeführten flexiblen Preisen günstigen Pistenspaß für alle Wintersportlerinnen und -sportler. „Zu Ostern ist das Hochkar als höchstgelegenes Skigebiet in Niederösterreich traditionell einen Ausflug wert. Aktuell haben 13,8 Pistenkilometer geöffnet – auf die Besucherinnen und Besucher warten Schneehöhen von rund 60 cm (Berg) und 40 cm (Tal)”, sagt Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH.

Darüber hinaus laden „Klassiker“ wie die Rax Seilbahn zum (Schneeschuh-)Wandern und zur Hütteneinkehr in Niederösterreichs Berge ein. Passagiere zwischen sechs und 14 Jahren fahren von 7. bis 10. April kostenlos. Das Ticket muss vorab online auf www.raxalpe.com bestellt werden.

Während am einen Ende Niederösterreichs noch auf den Pisten gewedelt wird, kommen andernorts bereits die Fahrräder zum Einsatz. Bei der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel ist innerhalb von nur knapp zwei Wochen der Umbau vom Winter- zum Sommerbetrieb erfolgt. Auf die Besucherinnen und Besucher warten die Wexl Trails bzw. der Trailpark inklusive Bikelift, Motorikpark, Sommerrodelbahn Corona Coaster, der Kugelbahnweg und Coronas Ameisenpfad. Ab Freitag, 07.04.2023, wird der wegen des kurzfristigen Wintereinbruchs bei minus sieben Grad Celsius unterbrochene Betrieb wieder durchgehend bis zum Ostermontag aufgenommen.

Wer es weniger sportlich, dafür mit kultureller Note angehen will, kann sich von Kunst- und Kultureinrichtungen in Niederösterreich begeistern lassen. Noch bis zum 7. April lädt das MAMUZ in Asparn zu „abenteuerlichen Osterferien“ mit spannenden Abenteuerführungen im Schlosspark für die ganze Familie ein. Das Museumsdorf Niedersulz öffnet am 8. April nach der Winterpause wieder seine Pforten und pünktlich zum Saisonbeginn können Ostergeschenke gebastelt werden. Auch die Römerstadt Carnuntum bietet Programm für Jung und Alt. Wettersicher kann man die Feiertage im Museum Niederösterreich verbringen, das zu den „Osterferien im Museum“ bittet und das sogar bei freiem Eintritt für Jugendliche bis 18 Jahre. Die Amethyst Welt Maissau bietet am 8. April einen „Kids Day“ mit abwechslungsreichem Programm an. Auch auf Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber warten Highlights zu Ostern: Die Haydnregion lädt am 7. April zu Kammermusik in die Therme der Römerstadt Carnuntum mit Musik von Michael Haydn, Gaetano Donizetti und Anton Bruckner. Ein Osterkonzert in Starbesetzung wartet auf die Besucherinnen und Besucher in Grafenegg:

Das Tonkünstler Orchester Niederösterreich unter Fabien Gabel spielt Mendelsohn-Bartholdys Oratorium „Paulus“.

Wer es kulinarisch und gemütlich angehen will, ist auf den Oster- und Frühlingsmärkten bestens aufgehoben, wie zum Beispiel auf dem Ostermarkt auf Schloss Hof oder dem Reichenauer Ostermarkt. Weitere Highlights finden sich im Veranstaltungskalender Niederösterreich. Zum mehrtägigen Verweilen laden Highlights wie „In die Grean gehen“ mit kulinarischen Spezialitäten des Weinviertels oder auch der Biosphärenpark Wienerwald ein.

Optisch rundum erneuert, digital und noch kundenfreundlicher ist die Niederösterreich Card in die neue Saison mit 16 neuen Ausflugszielen gestartet. Somit warten 348 Ausflugsziele auf die Besucherinnen und Besucher. Schon nach wenigen Ausflügen hat sich die CARD rentiert – theoretisch könnte man sich rund 3.500 Euro sparen.

Nähere Informationen und Angebote finden Interessierte unter www.niederoesterreich.at/ostern

