VPNÖ-Ebner: SPÖ NÖ-Vertreter sind Verschwörungstheorien und rechter Kriegspropaganda verfallen

Hergovich aufgefordert, Tanzler, Laimer und Stockinger sofort aus der Partei zu werfen

St. Pölten (OTS) - Petra Tanzler (ehemals Vorderwinkler), SPÖ-Bildungssprecherin im Nationalrat auf falter.at zu der Frage, warum sie der Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im österreichischen Parlament fernblieb: „Abgesehen davon hat eine Rede eines kriegsführenden Staatschefs, der Kriegspropaganda betreibt, die Gewerkschaften in seinem Land bekämpft und angeblich Streu- und Phosphatbomben auf Unschuldige abwerfen lässt, in einem Parlament eines sich zur Neutralität bekennenden Landes, nichts zu suchen.“

Robert Laimer, SPÖ-Wehrsprecher im Nationalrat unterstellte dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in einer Antwort auf Twitter an Gewerkschafter Franz Bittner: „Als ehem Spitzengewerkschafter wirst du wissen, wie Präs.Selenskyj mit Gewerkschafter umgeht. Da brauche ich nicht nur an 2014 erinnern, Brand Gewerkschaftshaus, 42 Tote; wurde nie aufgeklärt. Heute fristen Gewerkschafter – Schattendasein – im Hinterzimmer… #arbeiterrechte #UKR“ (Anmerkung: Präsident Selenskyj wurde 2019 gewählt, 2014 machte er noch Fernsehunterhaltung)

David Stockinger, SPÖ-Vizebürgermeister von Schwechat, der laut sozialen Medien im für den deutschen Verfassungsschutz rechtsextremen „Compact“-Magazin 2012 einen Disco-Test aus Minsk veröffentlicht hat.

„Anscheinend sind zahlreiche SPÖ NÖ-Vertreterinnen und -Vertreter mittlerweile Verschwörungstheorien und rechter Kriegspropaganda verfallen. Es wird Zeit, dass Hergovich durchgreift und diese antidemokratischen Stimmen aus seiner Partei wirft“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Während langgediente SPÖ-Funktionärinnen und -Funktionäre das Verhalten massiv kritisieren, schaut Hergovich bei diesem antidemokratischen Verhalten zu. In diesem Zusammenhang sei der ehemalige SPÖ OÖ-Chef Ackerl zitiert, der auf Twitter zu den bei der Selenskyj-Rede abwesenden SPÖ-Mandatarinnen und -Mandataren festhält: „Leider sehr dumme Leute. Der allgemeine Niedergang des Personals hat auch damit zu tun, dass sich viele die Politik nicht mehr ‚antun‘ wollen. Ein Wahnsinn.!“

