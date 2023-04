HARTL HAUS: Eröffnung Stützpunkt in Radstadt

Echsenbach (OTS) - HARTL HAUS eröffnete in Radstadt den ersten Montagestützpunkt außerhalb des Werks im heimischen Waldviertler Echsenbach. Für die Montagen der Hartl-Fertighäuser im westlichen und südlichen Österreich sind nun vermehrt die Montageteams aus dem Raum Salzburg und Steiermark im Einsatz.

„ Das Ziel des neuen Montagestützpunkts ist es vor allem Ressourcen zu schonen. Die Ressourcen und Kräfte unserer Mitarbeiter, die nun kürzere Wege haben und auf einfachere Logistik zurückgreifen können “, so Dir. Yves Suter, Geschäftsführer Hartl Haus.

Der Stützpunkt ist mit Materialien und Werkzeugen ausgestattet und dient als Lager und Vernetzungspunkt für die lokalen Bauleiter und Montagemitarbeiter aus Salzburg und der Steiermark. So können in Zukunft für die gesamten Teams weite Wege, die viel Zeit und Energie kosten reduziert und Ressourcen geschont werden.

Die Auslastung und Auftragslage ist bei Hartl Haus trotz der wirtschaftlich angespannten Situation am Hausbaumarkt positiv und so ist der Ausbau und die Erweiterung um den neuen Montagestützpunkt ein logischer und sinnvoller Schritt, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

„ Fachkräftemangel, war of talents oder Bevölkerungsentwicklung – welchen Namen wir dem Phänomen auch geben, es ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Mit unserem neuen Montagestützpunkt wollen wir den Bereich der Fertighausmontage attraktiver machen. Kürzere Wege und damit einhergehend mehr Freizeit sind vielfach Wünsche unserer Montage-Mitarbeiter – und wenn die Mitarbeiter nicht zu uns kommen können, kommen wir einfach zu ihnen “, beschreibt Suter die Anreize für die Schaffung des neuen Stützpunktes.

Das Team Hartl Haus soll auch in Zukunft weiterwachsen. So sind auch aktuell noch einige weitere offene Stellen bei Hartl Haus ausgeschrieben – von Montagemitarbeitern bis hin zu Haustechnikern und Lehrstellen sind die Berufsfelder vielfältig.

Hartl Haus ist in dieser Region auch in den Musterhausparks in Eugendorf/Salzburg und Graz präsent. Hausbauinteressenten haben hier die Möglichkeit das Wohngefühl in einem Hartl Haus persönlich zu testen.

HARTL HAUS steht für nachhaltige Holzverarbeitung in bester Qualität – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Eine Qualität, für die HARTL HAUS nun auch mit dem Quality Award als Branchensieger ausgezeichnet wurde.

Bei HARTL HAUS ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 330 Mitarbeiter starke HARTL HAUS-Team erfüllt Wohnträume seit über 125 Jahren, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 95,8 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

