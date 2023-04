Wiener Freizeitbetriebe locken mit Füllhorn an Angeboten

Aktionswoche der WK Wien „Lust auf Wien“ bietet Sonderkonditionen bei vielen Attraktionen - Obfrau Schmidt: „Wollen den Menschen zeigen, welche Möglichkeiten Wien bietet“

Wien (OTS) - „Viele Wienerinnen und Wiener wissen gar nicht, welche Möglichkeiten ihnen ihre eigene Stadt bietet. Von Sport, über Kultur bis hin zur Unterhaltung hat Wien tausende Angebote. Und wir wollen sie mit `Lust auf Wien´ aufzeigen“, erklärt Gerti Schmidt, Obfrau der Freizeitbetriebe in der Wirtschaftskammer Wien. Ab Dienstag, den 11. April, machen mehr als 100 Wiener Unternehmen aus der Freizeitbranche den Besuchern eine Woche lang besonders gute Angebote. Von saftigen Ermäßigungen bis hin zu Gratis-Aktionen.

Von den spannenden Stadtführungen bis hin zu Fitnessstudios, von zahlreichen Theatern und Kinos bis zum Goldkurs in den Tanzschulen: Die Angebotspalette der Wiener Freizeitbetriebe ist groß, vielfältig und einer Weltstadt würdig. „Bei uns kann man Segeln lernen, Tennis spielen, spannende Stunden in zahlreichen Escape Rooms absolvieren oder sich bei einer Themenführung die Stadt von einer ganz neuen Seite zeigen lassen. So breit ist das Angebot unserer Mitgliedsbetriebe. Und ebenso breit sind auch die Möglichkeiten in unserer Aktionswoche. Mehr als 100 Betriebe bieten auf der Aktions-Homepage mehr als 400 Specials an, ich bin sicher, da ist für jeden etwas dabei“, so Schmidt.

Unter www.lustauf.wien sind die teilnehmenden Betriebe – eingeteilt in die Angebotsgruppen Fitness, Führungen, Kultur, Tanzen, Yoga und Sonstiges – aufgelistet, dort kann man ab jetzt nach Lust und Laune die Angebote erkunden und sich direkt mit den jeweiligen Freizeitbetrieben in Verbindung setzen. Schmidt: „Ich bin sicher da findet jeder etwas, das er bisher noch nie in seiner Heimatstadt unternommen hat.“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien - Presse und Newsroom

Mag. (FH) Stephan Fuchs

T +43 1 514 50-1465

E stephan.fuchs @ wkw.at I W news.wko.at/wien