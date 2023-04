Gaál: Innovation in Politics Award 2023: BRISE Vienna steht vor internationaler Auszeichnung

Unter 337 Projekten aus 26 verschiedenen Ländern in ganz Europa gehört BRISE Vienna zu den zehn besten der Kategorie Government Improvement.

Wien (OTS) - Das Digitalisierungsprojekt BRISE Vienna zählt zu den Innovativsten in ganz Europa. Die Stadt Wien hat mit BRISE-Vienna einen revolutionären Ansatz der digitalen Baugenehmigung entwickelt, bei dem das Interesse der Bürger*innen, das Gemeinwohl, Nachhaltigkeit und Datensouveränität in den Mittelpunkt gestellt wird.

„Mit BRISE Vienna beweist die Stadt Wien eindrucksvoll ihre Stellung als Vorreiterin am Weg in die digitale Zukunft. Das Potenzial von Daten und digitalen Technologien muss aktiv und bewusst genutzt werden. Die Verwaltung der Zukunft bedeutet den Abbau von bürokratischen Hürden und gleichzeitig ein Mehr an Zeit- und Kostenersparnis für alle Beteiligten. Das Ziel muss es sein, die Vorteile der digitalen Welt zum Vorteil aller Wienerinnen und Wiener zu machen.“ So Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Seit 2017 werden die Innovation in Politics Awards an kreative Projekte aus ganz Europa verliehen, die den Mut haben, neue Wege zu beschreiten, um innovative Lösungen für die Herausforderungen der heutigen Zeit zu finden. Die Gewinner*innen werden am 11. Mai 2023 im Kulturpalast in Warschau ausgezeichnet.

Die Stadt Wien prägt die Zukunft der Verwaltung

BRISE Vienna steht für einen bahnbrechenden Digitalisierungsprozess, der Baugenehmigungsverfahren in Zukunft papierlos, schneller, effizienter, nachhaltiger und transparenter macht. Durch den Einsatz moderner Planungswerkzeuge und den automatisierten Verwaltungsablauf wurden revolutionäre Grundlagen für den gesamten Bauablauf gelegt, die von der Planung über die Einreichung bis hin zur Abnahme des fertigen Bauwerks reichen. BRISE verkürzt damit die durchschnittliche Verfahrensdauer um bis zu 50 Prozent und schafft die Grundlage für mehr Wohnraum in kürzerer Zeit. Das Leuchtturmprojekt der Stadt Wien stellt die Machbarkeit der Technologieintegration (die Kombination aus Building Information Modeling, künstlicher Intelligenz und Augmented Reality) in einen Verwaltungsprozess unter Beweis. Die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren entwickelt sich damit auf die nächste Ebene.

Sämtliche Aktivitäten im Rahmen der Smart City Strategie der Stadt Wien tragen dazu bei, dass Wien weiterhin zu den Städten mit der weltweit höchsten Lebensqualität zählt. Schon heute haben die E-Government-Services der Stadt Wien ein hohes Niveau und nehmen in Europa eine Vorbildrolle ein. Mit BRISE Vienna zeigt die Stadt Wien einmal mehr ein beispielhaftes Verständnis der vollständigen Auswirkungen digitaler Technologien auf die Stadtentwicklung und den Stadtbetrieb und unterstreicht ihre internationale Rolle als Pionierin.

Über das Innovation in Politics Institute

Das Innovation in Politics Institute ist eine international tätige Organisation, die Innovationen in der Politik identifiziert, entwickelt und anwendet – mit dem Ziel, die Demokratie in Europa und darüber hinaus zu stärken. Mit Sitz in Österreich und Deutschland sowie Vertretungen in weiteren 16 Ländern gestaltet das Institut schon heute die besten politischen Lösungen von Morgen.

[Ende]

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Grundei

Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: 01/4000 98057

E-Mail: stephan.grundei @ wien.gv.at